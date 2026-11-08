Нови инцидент у Кракову: Полиција отворила ватру на мушкарца

Аутор:АТВ редакција
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Током протекле ноћи, нешто послије три сата, полиција у Кракову отворила је ватру на мушкарца (23) који је са ножем у руци шетао у југозападном дијелу града, неколико сати након што је у масовној пуцњави у том граду убијено девет особа, саопштила је локална полиција.
Портпаролка малопољске полиције Катаржина Цисло је казала да су полицајци по доласку на лице мјеста испалили хице упозорења а затим је један од полицајаца испалио хитац на мушкарца, али је промашио, преноси РМФ24.
Цисло је нагласила да инцидент који се догодио током ноћи није повезан са пуцњавом која се догодила јуче на Главном тргу у Кракову, гдје је убијено шест особа, док је исти нападач претходно убио још три особе, чија су тијела пронађена у његовом стану.
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У инциденту током протекле ноћи нико није повријеђен а мушкарац је након испаљених хитаца испустио нож, ухапшен је и одведен у болницу.
Први полицијски налази указују на то да је мушкарац који је ухапшен ментално поремећен.
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