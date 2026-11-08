Понуђено му мјесто портпарола Бијеле куће: Дејна Вајт сутра са Трампом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник УФЦ-а Дејна Вајт рекао је да ће се сутра састати са америчким предсједником Доналдом Трампом поводом понуде да буде нови портпарол Бијеле куће, пише "Дејли мејл".
Вајт, који је јуче био у Лондону на боксерском догађају, на конференцији за новинаре је упитан о Трамповој објави, а одговорио је да планира одмах лет у Вашингтон и састанак са Трампом сутра.
Он није желио да каже о чему је разговарао са Трампом, али је рекао да ће сигурно још имати о чему да разговарају.
Одговарајући на питање како би ускладио посао са тренутним позицијама које има у свијету борби, Вајт је одговорио да већ има много послова.
Шеф UFC-a /Ultimate Fighting Championship/, највеће и најпрестижније свјетске организације за мјешовите борилачке вјештине /MMA/, прије конференције за новинаре подијелио је слику Трампове објаве на "Инстаграму", заједно са својом фотографијом како стоји иза подијума у сали за брифинге за штампу Бијеле куће са ријечима "Напријед у ново поглавље".
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Коме је Трамп понудио мјесто портпарола Бијеле куће?
Трамп је објавио на друштвеним мрежама да је посао портпарола Бијеле куће понудио пријатељу и шефу UFC-a Дејни Вајту.
Трамп је додао да је замолио Вајта да, ако пристане да постане портпарол Бијеле куће, за своје помоћнике постави Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, пише Срна.
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