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Понуђено му мјесто портпарола Бијеле куће: Дејна Вајт сутра са Трампом

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АТВ редакција
08.11.2026 11:03

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Предсједник Доналд Трамп разговара са предсједником и извршним директором УФЦ-а Дејном Вајтом у Лас Вегасу, 5. августа 2026. године.
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein, File/Tanjug

Предсједник УФЦ-а Дејна Вајт рекао је да ће се сутра састати са америчким предсједником Доналдом Трампом поводом понуде да буде нови портпарол Бијеле куће, пише "Дејли мејл".

Вајт, који је јуче био у Лондону на боксерском догађају, на конференцији за новинаре је упитан о Трамповој објави, а одговорио је да планира одмах лет у Вашингтон и састанак са Трампом сутра.

Он није желио да каже о чему је разговарао са Трампом, али је рекао да ће сигурно још имати о чему да разговарају.

Одговарајући на питање како би ускладио посао са тренутним позицијама које има у свијету борби, Вајт је одговорио да већ има много послова.

Шеф UFC-a /Ultimate Fighting Championship/, највеће и најпрестижније свјетске организације за мјешовите борилачке вјештине /MMA/, прије конференције за новинаре подијелио је слику Трампове објаве на "Инстаграму", заједно са својом фотографијом како стоји иза подијума у ​​сали за брифинге за штампу Бијеле куће са ријечима "Напријед у ново поглавље".

Доналд Трамп

Свијет

Коме је Трамп понудио мјесто портпарола Бијеле куће?

Трамп је објавио на друштвеним мрежама да је посао портпарола Бијеле куће понудио пријатељу и шефу UFC-a Дејни Вајту.

Трамп је додао да је замолио Вајта да, ако пристане да постане портпарол Бијеле куће, за своје помоћнике постави Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, пише Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

УФЦ

Дејна Вајт

Бијела кућа

портпарол

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