Мерц ће предложити Ајгнерову да замијени Штајнмајера

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки канцелар Фридрих Мерц најавио је да ће за новог предсједника Њемачке предложити предсједницу покрајинског парламента Баварске Илзе Ајгнер.
Њемачки медији наводе да би Ајгнерова на тој функцији требало да наслиједи Франк-Валтера Штајнмајера по истеку његовог мандата почетком наредне године.
Ајгнерова долази из конзервативне Хришћанско-социјалне уније /ЦСУ/ и могла би да постане прва жена на челу њемачке државе уколико буде изабрана 30. јануара.
Дојче веле јавља да ће Мерц званично предложити њену кандидатуру сутра, када ће се лидери политичких странака састати како би изабрали заједничког кандидата.
Представници Социјалдемократске партије Немачке /СПД/ и Зелених већ су изразили подршку њеној кандидатури.
Актуелни предсједник Франк-Валтер Штајнмајер члан је СПД-а.
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