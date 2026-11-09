Повриједио се Никола Јокић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Денвер Нагетси се суочавају са озбиљним проблемима пред меч против Хјустона. Никола Јокић има проблем са десним лактом, а још петорица играча из ротације су под знаком питања након исцрпљујућег пута из Мексико Ситија.
Пред важан окршај Западне конференције против Рокетса у Хјустону (понедјељак на уторак, 2.30 по средњеевропском времену), Нагетси су на свој почетни списак повријеђених уврстили Николу Јокића и још петорицу играча.
Списак повријеђених је сљедећи: Никола Јокић (истегнуће десног лакта), Џамал Мареј (поткољеница), Арон Гордон (санирање повреде доњег дијела тијела), Кристијан Браун (лист/ болест), Камерон Џонсон (санирање повреде доњег дијела тијела) и ДеМар ДеРозан (леђа) наведени су као неизвјесни за наступ у сусрету Денвера против Хјустона. Они су под знаком питања за меч, а сигурно нема Џулијана Стротера због теже повреде.
Нагетси су провели три дана ван Сједињених Америчких Држава и долазе директно са важног гостовања у Мексико Ситију. Савладали су Индијана Пејсерсе са 114:102 у суботу у дворани „Арена ЦДМX” у оквиру годишњег НБА меча у Мексико Ситију.
Према ријечима Ентонија Слејтера из ЕСПН, Нагетси су имале велика кашњења летова приликом одласка из Мексико Ситија. Са главном ротацијом на извјештају о повредама, Нагетси имају много разлога за забринутост. Навијачима Денвера преостаје само да се надају брзом опоравку Јокића и осталих повријеђених играча.
Нагетси ће цијеле наредне недјеље бити на гостовањима. Након окршаја са Рокетсима, одмјериће снаге са Мемфис Гризлисима (сриједа) и Њу Орлеанс Пеликансима (субота). Денвер је започео НБА сезону 2026/27. са скором од 5 побједа и 3 пораза.
(Блиц)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму