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Денвер славио у Мексику: Јокић на корак од трипл-дабла

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АТВ редакција
08.11.2026 08:30

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Никола Јокић, Денвер Нaгетс центар, шутира на кош током кошаркашке утакмице са Индијаном Пајсерс у Мексику
Фото: AP Photo/Fernando Llano/Tanjug

Кошаркаши Денвер Нагетса савладали су Индијана Пејсерсе резултатом 114:102 у утакмици НБА лиге одиграној у Мексико Ситију, а српски центар Никола Јокић био је надомак новог трипл-дабла.

Јокић је утакмицу завршио са 19 поена, 13 скокова и осам асистенција, па су му само двије асистенције недостајале да оствари трипл-дабл.

Српски кошаркаш провео је на паркету 36 минута, а из игре је шутирао седам од 20.

Нагетси су кључну предност стекли у другој четвртини, када су серијом 15:0 преузели контролу над утакмицом.

Денвер је у једном тренутку водио са чак 27 поена разлике (64:37), али Индијана није одустајала.

Пејсерси су у посљедњој четвртини успјели да смање заостатак на само седам поена, међутим, Денвер је одбио њихов налет и сачувао предност до краја сусрета.

Поред Јокића, у побједничкој екипи истакли су се Камерон Џонсон са 18 и Џамал Мареј са 16 поена.

Код Индијане је најефикаснији био Паскал Сијакам, који је постигао 23 поена.

Денверу је ово била четврта побједа у посљедњих пет утакмица, чиме је наставио добру серију резултата.

Утакмица је одиграна у Мексико Ситију, у оквиру настојања НБА лиге да додатно популаризује кошарку изван Сједињених Америчких Држава и Канаде.

(Cbssports)

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Тагови :

Никола Јокић

Денвер Нагетс

Денвер

кошарка

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