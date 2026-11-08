Денвер славио у Мексику: Јокић на корак од трипл-дабла

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Денвер Нагетса савладали су Индијана Пејсерсе резултатом 114:102 у утакмици НБА лиге одиграној у Мексико Ситију, а српски центар Никола Јокић био је надомак новог трипл-дабла.
Јокић је утакмицу завршио са 19 поена, 13 скокова и осам асистенција, па су му само двије асистенције недостајале да оствари трипл-дабл.
Српски кошаркаш провео је на паркету 36 минута, а из игре је шутирао седам од 20.
Нагетси су кључну предност стекли у другој четвртини, када су серијом 15:0 преузели контролу над утакмицом.
Денвер је у једном тренутку водио са чак 27 поена разлике (64:37), али Индијана није одустајала.
Пејсерси су у посљедњој четвртини успјели да смање заостатак на само седам поена, међутим, Денвер је одбио њихов налет и сачувао предност до краја сусрета.
Поред Јокића, у побједничкој екипи истакли су се Камерон Џонсон са 18 и Џамал Мареј са 16 поена.
Код Индијане је најефикаснији био Паскал Сијакам, који је постигао 23 поена.
Денверу је ово била четврта побједа у посљедњих пет утакмица, чиме је наставио добру серију резултата.
Утакмица је одиграна у Мексико Ситију, у оквиру настојања НБА лиге да додатно популаризује кошарку изван Сједињених Америчких Држава и Канаде.
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