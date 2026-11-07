Кошаркаши Игокее поражени од Крке

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее поражени су од Крке 73:67 у седмом колу АБА лиге. То им је четврти пораз у регионалном такмичењу, док је Крка уписала прву побједу.
Тим Ненада Стефановића био је у благој предности током цијеле утакмице, али никако није успијевао да направи осјетнију разлику.
Крка је то искористила и у посљедњој четвртини, стигла до преокрета и прве побједе. Ковачевић са 13 поена био је најефикаснији код Игокее.
Још су само два играча била двоцифрена. Стефановић са 12 и Пен са 10 поена.
У побједничкој екипи Махковиц је убацио 26.
Игокеа у наредном колу дочекује Будућност.
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