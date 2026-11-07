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Кошаркаши Игокее поражени од Крке

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АТВ редакција
07.11.2026 19:25

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Кошаркаши Игокее поражени су од Крке 73:67 у седмом колу АБА лиге.
Фото: Krka/Drago Perko/kosarka.si

Кошаркаши Игокее поражени су од Крке 73:67 у седмом колу АБА лиге. То им је четврти пораз у регионалном такмичењу, док је Крка уписала прву побједу.

Тим Ненада Стефановића био је у благој предности током цијеле утакмице, али никако није успијевао да направи осјетнију разлику.

Крка је то искористила и у посљедњој четвртини, стигла до преокрета и прве побједе. Ковачевић са 13 поена био је најефикаснији код Игокее.

Још су само два играча била двоцифрена. Стефановић са 12 и Пен са 10 поена.

У побједничкој екипи Махковиц је убацио 26.

Игокеа у наредном колу дочекује Будућност.

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Тагови :

КК Игокеа

кошарка

АБА лига

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