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Проглашен Дан жалости поводом смрти хероине Миље Зечевић

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АТВ редакција
08.11.2026 21:06

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Миља Зечевић
Фото: РТРС

У Броду је сутра Дан жалости поводом смрти мајке хероине Миље Зечевић.

Миља Зечевић, којој су у марту 1992. године у Сијековцу код Брода злочинци пред очима убили супруга и три сина, преминула је јуче у 95. години.

Опијело ће бити данас у 11.00 часова на градском гробљу у Броду, а сахрана је у 13.00 у Горњим Смртићима код Прњавора, гдје су сахрањени посмртни остаци њених синова и супруг. Ту је сахрањен и њен четврти син који је преживио масакр у Сијекову.

Одлуку о проглашењу Дана жалости донио је начелник општине Милан Зечевић.

Из општине Брод су навели да је Миља Зечевић постала симбол страдања српског народа, али и мајчинске снаге, достојанства и истрајности пред незамисливим губитком.

У складу са Одлуком, Дан жалости биће обиљежен спуштањем застава на пола копља на згради општине Брод и на зградама других јавних установа и предузећа на подручју општине.

Електронски и други медији, организатори културних, спортских и других манифестација, као и физичка и правна лица која обављају угоститељску дјелатност, дужни су да своје програмске садржаје и активности прилагоде обиљежавању Дана жалост

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Миља Зечевић

Општина Брод

Дан жалости

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