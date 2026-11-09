Драма на лету за БиХ: Авион морао да се врати

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Путници на лету Кроација Ерлајнса из Загреба за Мостар синоћ нису стигли на одредиште.
Због техничког проблема са системом расвјете на мостарском аеродрому, авион се, из безбједносних разлога, морао вратити у Загреб.
Свијет
Трамп: Само сам се шалио
Директор Аеродрома Мостар потврдио је да је отказао дио расвјетног система, старог више од 30 година.
Путници на лету ОУ 326 компаније Кроациа Ерлајнс, који је у четвртак навече, 5. новембра, саобраћао на релацији Загреб – Мостар, доживјели су неугодну ситуацију након што је авион, умјесто планираног слијетања у Мостар, промијенио правац и вратио се у Загреб.
Како је за "Бљесак.инфо" испричао један од путника, разлог повратка био је технички проблем са системом расвјете на мостарском аеродрому. Незадовољство путника додатно је изазвало понуђено алтернативно рјешење превоза.
Према наводима путника, понуђен им је тек лет за суботу, и то до Сарајева, одакле би до Мостара наставили путовање аутобусом. Такво рјешење значило би да путници до одредишта стигну са два дана закашњења.
Директор Аеродрома Мостар Марко Ђузел потврдио је да је дошло до квара на систему расвјете, појашњавајући да није ријеч о потпуном мраку на писти.
Србија
Нови тренд у школама брине родитеље: ''Ајфон одјељења'' излажу дјецу подсмијавању
Расвјета је радила, али је у тренутку када се авион налазио отприлике на пола пута до Мостара отказао један дио система. Према безбједносним протоколима, такви услови нису омогућавали сигурно слијетање, због чега је авион морао бити враћен на полазишни аеродром.
Ђузел је упозорио и на старост постојеће инфраструктуре. Систем расвјете стар је више од 30 година, а његово одржавање посљедње три године представља значајан проблем. Због тога је за наредну годину планирана његова потпуна реконструкција.
Додао је да је и раније било повремених техничких кварова, посебно током љетних грмљавинских невремена, али они нису имали значајнијег утицаја на рад аеродрома.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму