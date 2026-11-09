Трамп: Само сам се шалио

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп синоћ је новинарима открио да је његова идеја да понуди место секретара за штампу Бијеле куће Дејни Вајту, првом човјеку УФЦ-а, била само шала.
"Рећи ћу вам, само сам се шалио", казао је Трамп на питање медија о понуди изнетој шефу највеће и најмоћније организације за мјешовите борилачке вјештине (ММА) на свијету.
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У разговара са новинарима на Флориди, прије полијетања предсједничког авиона за Вашингтон и повратак у Бијелу кућу, Трамп је рекао да је у објави о понуди Вајту на својој друштвеној мрежи Трут поменуо и "најбоље рваче и УФЦ борце на свијету" као неке од потенцијалних помоћника Вајта као портпарола Бијеле куће.
"И помислили бисте да би људи рекли: 'Он се фино забавља'", казао је Трамп.
Он је додао да Вајт "воли ту идеју", која очигледно неће бити остварена.
"А постоји само један Дејна. Он је сјајан. Не знам, био би - не бисте се баш петљали с њим. Ипак, дакле, шалио сам се, наравно", рекао је Трамп.
У суботњој објави Трамп је поручио да је понудио Вајту, кога је назвао "насилним борцем и ратником", мјесто секретара за штампу предсједничке администрације.
Он је навео и листу рвача, укључујући Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Џастина Геџија, Данијела Кормијеа, Аманду Нунес и Кајлу Харис као потенцијалне асистенте.
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"Потребни су нам ови људи да нас бране од Лудачке Љевице. Дејна ће бити секретар за штампу каквог до сада није било. Дејна, молим те, преузми посао!", написао је Трамп.
Вајт је у то вријеме био у Лондону на боксерском догађају и казао је новинарима током конференције за медије да ће у понедјељак одлетјети у Вашингтон на састанак са Трампом, не прецизирајући да ли је повод објава предсједника САД.
Америчка телевизија подсјећа да Вајтов однос са Трампом сеже још из времена када су казина магната некретнина у Атлантик Ситију служила као лансирна рампа за УФЦ.
Вајт је подијелио слику на Инстаграму која је садржала Трампову објаву и фотографију њега за подијумом у сали за брифинге за штампу у Бијелој кући, уз натпис "Ка сљедећем поглављу".
Трамп је објавио пост о Вајту дан након објаве о именовању Стивена Милера за свог новог шефа кабинета, који ће замијениту Сузи Вајлс накоњ што је поднијела оставку у четвртак увече.
Вајлс је била прва жена која је обављала функцију шефа кабинета Бијеле куће.
Фокс њуз подсећа да је Милер био архитекта Трампове тврде имиграционе политике.
Катја Закарија, Трампова посљедња портпаролка, напустила је функцију прошлог мјесеца након само пет дана на тој позицији.
Керолајн Ливит је била на функцији портпаролке више од 19 мјесеци прије него што се повукла са ње у августу ове године.
"Ројтерс" наводи да је Трамп је рекао да ће га Вајт посјетити данас у Бијелој кући, али је додао да је састанак планиран из других разлога.
Британска агенција подсјећа да је Вајт близак Трампов савезник који је помогао је у мобилизацији подршке за његову предсједничку кампању 2024. године.
Такође се појавио заједно са Трампом на неколико политичких догађаја и помогао је да се УФЦ борбе овог љета одрже на травњаку Бијеле куће поводом прославе 250. годишњице оснивања САД.
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