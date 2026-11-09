Трамп: Договор је близу, Украјина ће имати "нешто другачији облик"

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су стране у украјинском сукобу веома близу постизања договора.
"Вјерујем да смо веома близу постизања договора", рекао је Трамп медијима.
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Он је навео да ће у наредним данима бити одржан "веома важан састанак".
"Вјерујем да ће се овај рат завршити, и то ускоро", рекао је Трамп.
Додао је да ће Украјина по окончању сукоба имати "нешто другачији облик".
Говорећи о ограничењима у раду "Старлинка" у Украјини средином октобра, Трамп је поновио да не зна ко стоји иза тога.
"Не, не знам... Али једно знам - кад сам чуо за то, систем је прорадио", рекао је он.
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Трилатерални састанак Русије, САД и Украјине заказан је за 10. и 11. новембар у Абу Дабију, у Уједињеним Арапским Емиратима.
(sputniknews.com)
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