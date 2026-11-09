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Трамп: Договор је близу, Украјина ће имати "нешто другачији облик"

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АТВ редакција
09.11.2026 07:36

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током обиласка радова на изградњи балске сале Бијеле куће, у сриједу, 4. новембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су стране у украјинском сукобу веома близу постизања договора.

"Вјерујем да смо веома близу постизања договора", рекао је Трамп медијима.

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Он је навео да ће у наредним данима бити одржан "веома важан састанак".

"Вјерујем да ће се овај рат завршити, и то ускоро", рекао је Трамп.

Додао је да ће Украјина по окончању сукоба имати "нешто другачији облик".

Говорећи о ограничењима у раду "Старлинка" у Украјини средином октобра, Трамп је поновио да не зна ко стоји иза тога.

"Не, не знам... Али једно знам - кад сам чуо за то, систем је прорадио", рекао је он.

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Трилатерални састанак Русије, САД и Украјине заказан је за 10. и 11. новембар у Абу Дабију, у Уједињеним Арапским Емиратима.

(sputniknews.com)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Украјина

преговори

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