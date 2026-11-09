Преминуо нападач (24) који је убио шесторо људи у Кракову

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Наоружани човјек који је у суботу убио шесторо људи у Кракову, у Пољској, током смртоносног напада на главном градском историјском тргу, преминуо је у болници, јавила је у понедељак новинска агенција Ројтерс, позивајући се на изворе из полиције.
Двадесетчетворогодишњак је проглашен мртвим у 4.30 ујутру.
Србија
Камион слетио са пута, повријеђене двије особе
"Од самог почетка, његово стање је било веома озбиљно, критично. Водила се стална борба да се спасе живот овог човјека, упркос злу које је починио. Имао је најмање три операције", саопштено је.
Напад на Главном тргу у Кракову догодио се у суботу око 15 часова. Двадесетчетворогодишњи мушкарац је улетио својим аутомобилом на трг и почео да пуца на људе који су тамо стајали. Шест људи је убијено, а 16 је повријеђено, укључујући полицајце који су интервенисали и починиоца.
Нападач је упуцан током размјене ватре са полицајцима и приведен. Околности напада и мотив починиоца су предмет текуће истраге у којој учествују тужилаштво и специјалне службе.
Регион
Огласило се Тужилаштво о тешкој несрећи код Загреба
Истог дана, у породичној кући Михала О. у улици Тилна у Островјецу Свјентокшиском, полицајци су пронашли тијела три особе, чланова породице нападача. То су били 53-годишњи отац, 52-годишња мајка и 21-годишња сестра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
5 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму