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Преминуо нападач (24) који је убио шесторо људи у Кракову

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АТВ редакција
09.11.2026 07:27

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Полицајци стоје у близини трга у Кракову, у Пољској, у недjељу, 8. новембра 2026. године, гдjе је претходног дана више људи рањено из ватреног оружја.
Фото: AP Photo/Beata Zawrzel/Tanug

Наоружани човјек који је у суботу убио шесторо људи у Кракову, у Пољској, током смртоносног напада на главном градском историјском тргу, преминуо је у болници, јавила је у понедељак новинска агенција Ројтерс, позивајући се на изворе из полиције.

Двадесетчетворогодишњак је проглашен мртвим у 4.30 ујутру.

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"Од самог почетка, његово стање је било веома озбиљно, критично. Водила се стална борба да се спасе живот овог човјека, упркос злу које је починио. Имао је најмање три операције", саопштено је.

Напад на Главном тргу у Кракову догодио се у суботу око 15 часова. Двадесетчетворогодишњи мушкарац је улетио својим аутомобилом на трг и почео да пуца на људе који су тамо стајали. Шест људи је убијено, а 16 је повријеђено, укључујући полицајце који су интервенисали и починиоца.

Нападач је упуцан током размјене ватре са полицајцима и приведен. Околности напада и мотив починиоца су предмет текуће истраге у којој учествују тужилаштво и специјалне службе.

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Истог дана, у породичној кући Михала О. у улици Тилна у Островјецу Свјентокшиском, полицајци су пронашли тијела три особе, чланова породице нападача. То су били 53-годишњи отац, 52-годишња мајка и 21-годишња сестра.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Пољска

Краков

пуцњава у Кракову

Нападач

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