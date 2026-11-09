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Минић најавио тродневне преговоре о минималцу

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АТВ редакција
09.11.2026 07:12

Коментари:

13
Влада Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Саво Минић најавио је да ће данас, сутра и прекосутра бити одржани састанци са представницима Синдиката и послодаваца о најнижој плати.

Влада жели да се до рјешења дође договором, а не једностраном одлуком, нагласио је Минић.

Навео да већ постоје одређене идеје и начелне сагласности, али да је важно да и Синдикат и послодавци изнесу реалне чињенице које ће бити узете у обзир приликом утврђивања најниже плате.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

Минималац

повећање плата

Коментари (13)

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