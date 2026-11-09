Минић најавио тродневне преговоре о минималцу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Саво Минић најавио је да ће данас, сутра и прекосутра бити одржани састанци са представницима Синдиката и послодаваца о најнижој плати.
Влада жели да се до рјешења дође договором, а не једностраном одлуком, нагласио је Минић.
Навео да већ постоје одређене идеје и начелне сагласности, али да је важно да и Синдикат и послодавци изнесу реалне чињенице које ће бити узете у обзир приликом утврђивања најниже плате.
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