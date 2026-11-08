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Минић кум славе бораца: Одбранили су нашу светињу - Републику Српску

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АТВ редакција
08.11.2026 19:02

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Минић кум славе бораца
Фото: Минић кум славе бораца

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић кум је славе Борачке организације Републике Српске Митровдана.

Минић је са свештенством и сарадницима учествовао у ломљењу славског колача у Источном Новом Сарајеву.

Премијер Српске изјавио је да је са задовољством прихватио да са својим саборцима буде кум славе БОРС-а и да се овој организацији институционално да значај који заслужује, јер су борци очували нашу светињу Републику Српску.

Минић, који присуствује централној прослави славе бораца у Источном Новом Сарајеву, истакао је да су они који су живот дали за Републику Српску дали огроман допринос да би се данас у миру овај дан обиљежавао.

Он је истакао да су вечерас присутни бројни команданти и људи из Одбрамбено-отаџбинског рата, те указао да и Борачка организација и Влада раде на враћању истинског дигнитета Војсци Републике Српске, борцима.

"Како вријеме пролази мислим да смо сви свјесни колика је жртва и колико је било потребно у то вријеме организовати се и очувати Републику Српску", рекао је Минић, преноси "Срна".

Нагласио је да је и велика обавеза понашати се према Републици Српској као према светињи јер то и јесте.

"Само она гарантује опстанак српског народа на овим просторима", закључио је Минић.

Прослави присуствују министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, предсједавајући Предсједништва БОРС-а Милован Гагић, Дарко Младић, син недавно преминулог генерала Ратка Младић, Соња Јовичевић Караџић, градоначелник, представници градске власти и борачких организација из цијеле Српске.

Продукција филма "Линија" који говори о животу и дјелу чувеног доктора Миодрага Лазића је у знак захвалности за подршку реализацији овог историјског пројекта одала признање Горану Шеховцу, предједник Скупштине Борачке организације "Илиџански борац".

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Тагови :

Саво Минић

Борци Републике Српске

Митровдан

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