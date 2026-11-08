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Стевандић: Српска слога је изнад свих подјела

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АТВ редакција
08.11.2026 13:52

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Предсједник Народне Скупштине Републике Српске у Источној Илиџи на прослави Митровдана, крсне славе БОРС-а.
Фото: СРНА

Српска слога је изнад политичких разлика и свих под‌јела, рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић у Источној Илиџи на прослави Митровдана, крсне славе БОРС-а.

Стевандић је подсјетио да је Народна скупштина посљедње акте усвојила са БОРС-ом и преточила их у декларацију као темељ будућности, чиме је исказала јединство и међусобно поштовање.

"Наша слога и заједништво су изнад било каквих политичких разлика, изнад личних мишљења, регионалних или општинских или било каквих других под‌јела", изјавио је Стевандић новинарима.

Према његовим ријечима, то заједништво се огледа и у блиској сарадњи са Српском православном црквом.

Дарко Младић, син покојног генерала Ратка Младића, рекао је да је Митровдан идеална прилика да се Срби помоле за душе погинулих српских бораца.

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"Њихове жртве треба да нас још јаче оснаже и окупе у борби за слободу и достојанство српског народа и за просперитет Републике Српске, наше отаџбине", рекао је Младић.

(СРНА)

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Таг :

Ненад Стевандић

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