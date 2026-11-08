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Вишковић: Не заборавити да се слогом брани Српска

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АТВ редакција
08.11.2026 13:11

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Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Срби никада не смију заборавити колико је важно да у одбрани Републике Српске поново сви буду у истом строју и под славном тробојком, истакао је вршилац дужности директора предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ Радован Вишковић, који је БОРС-у честитао славу Митровдан.

Вишковић је у честитки свим члановима Борачке организације Републике Српске поручио да су они најзаслужнији за одбрану Српске и да је БОРС, који окупља некадашње припаднике славне Војске Републике Српске, једна од најзначајнијих организација.

Указао је да је БОРС од посебног значаја за Српску, јер су њени чланови најзаслужнији за стварање и одбрану највеће светиње српског народа – Републике Српске.

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"У најтежим временима, када је српски народ насупрот себе имао готово цијели свијет, предвођен тада најјачим војним савезом НАТО, стали смо под барјак слободе и кренули у одлучујућу битку за одбрану отаџбине и вјековних огњишта", навео је Вишковић.

Он је указао да је та борба била неправедна и неравноправна, а да су слобода и опстанак Републике Српске плаћени са више од 30.000 живота, како бораца, тако и цивилних жртава.

Нагласио је да свакодневно треба показивати поштовање према онима који су за слободу дали дијелове тијела, здравље, младост и, на крају, сам живот.

"Нека вам ваш светац заштитник подари добро здравље и дуг живот, испуњен поносом и радошћу због садашњости и будућности наше Републике Српске, која остаје бастион српства и једина гаранција опстанка нашег народа западно од Дрине", рекао је Вишковић.

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Тагови :

Радован Вишковић

Република Српска

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