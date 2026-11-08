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Остојић: И у ФБиХ руше српска гробља као и на Косову и Метохији

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АТВ редакција
08.11.2026 14:30

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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић
Фото: ATV

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић рекао је да се оно што се дешава Србима на Косову и Метохији, гд‌је девастирају православна гробља, догађа и у ФБиХ, те да је због свега тога опстанак Републике Српске од пресудног значаја за српски народ.

Остојић је нагласио да се кроз историју показало колико је важно да српски народ има институције које могу да заштите његова права.

Он је додао да би се то дешавало и у Републици Српској да она не постоји јер је српски народ кроз историју, када није имао државу, доживљавао геноцид, исељавања и егзодусе.

Остојић је када је ријеч о положају Срба на Косову и Метохији изразио незадовољство степеном њихове заштите, упркос присуству међународних снага.

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Према његовим ријечима, притисци којима је изложено српско становништво имају за циљ његово даље исељавање са простора на којима вијековима живи.

"Косово је на неки начин заштићена зона, тамо су стране снаге које би требало да штите српски народ, међутим, од тога нема ништа", рекао је Остојић новинарима у Невесињу.

(Срна)

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Тагови :

Радан Остојић

Федерација БиХ

Гробље

Косово и Метохија

Коментари (3)

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