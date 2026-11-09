Огласило се Тужилаштво о тешкој несрећи код Загреба

Аутор:АТВ редакција
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Државно тужилаштво Хрватске (ДОРХ) објавило је синоћ детаље саобраћајне несреће у којој су након превртања аутобуса Ниш експреса код Загреба погинуле двије особе, а 33 теже и лакше повријеђене.
Аутобус прешао у зауставну траку и налетио на металну заштитну ограду.
Према досада прикупљеним подацима до несреће је дошло када је возач, 55-годишњи држављанин Србије, аутобусом прешао у зауставну траку и предњим дијелом аутобуса налетио на металну заштитну ограду.
Како се наводи, усљед тога дошло је до нагињања аутобуса и силаска на укошени меки терен уз ауто-пут, где се аутобус преврнуо и у клизању зауставио на равној травнатој површини.
На лицу мјеста погинуле су држављанка Црне Горе рођена 2009. године и једна држављанка Хрватске. Шесторо путника превезено је у болницу с тешким тјелесним повредама, док је 27 путника задобило лакше повреде.
ДОРХ је навео да су у несрећи погинуле малољетна држављанка Црне Горе (17) и држављанка Хрватске, док је шесторо путника задобило тешке тјелесне повреде, а 27 лакше.
Жупанијско државно тужилаштво у Великој Горици наложило је обдукцију страдалих.
Биће спроведена и додатна вјештачења и друге доказне радње да би се утврдиле све околности саобраћајне несреће.
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Увиђај на мјесту несреће обавио је заменик жупанијског државног тужиоца у Великој Горици, уз помоћ полиције.
Несрећа се догодила у 7.24 на ауто-путу код Иванић Града, у смеру према Загребу.
Повријеђени путници су превезени у неколико загребачких болница, гдје им се пружа сва потребна здравствена њега. Према посљедњим информацијама, међу њима нема животно угрожених.
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