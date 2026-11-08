Logo

Студент из Бањалуке преживио аутобуску трагедију: Сада се огласио

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
08.11.2026 18:52

Коментари:

0
Двије особе су погинуле, а више их је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, 8. новембра, на ауто-путу А3 у Хрватској, када се преврнуо аутобус са регистарским ознакама Србије.
Фото: Granični prijelaz Maljevac

Студент из Бањалуке Маријан Јевић један је од преживјелих путника аутобуса који се јутрос преврнуо на ауто-путу А3 код Иванић-Града у Хрватској, гдје су погинуле двије особе, а 33 су повријеђене.

Јевић је путовао из Београда према Француској, а за превоз је изабрао аутобус умјесто авиона, вјерујући да је сигурнији.

Како преноси Дневник Нове ТВ, Бањалучанин живи и студира у Француској, а у Београду је боравио на научној конференцији.

У тренутку несреће је спавао, а пробудио се када је аутобус почео да слијеће са пута.

“Баш сам се у том тренутку пробудио, кад се све почело догађати. Осјетио сам како аутобус силази с цесте и зауставља се на трави, клизио је неколико десетака метара по трави”, испричао је Јевић за Дневник Нове ТВ.

Сједио на страни на коју се аутобус преврнуо

Јевић се налазио на претпосљедњем сједишту, на лијевој страни аутобуса, управо оној на коју се возило преврнуло.

“Био сам на најкритичнијем мјесту, на предзадњем сједалу. Око мене је било људи који су погинули, било је пуно повријеђених. Ја сам захваљујући Божјој милости прошао с мањим повредама леђа”, испричао је.

Након што се освијестио и успио да устане, затекао је повријеђене путнике, од којих су неки били прикљештени сједиштима.

Са осталим преживјелима успио је да разбије задњи прозор аутобуса и изађе напоље.

“Нажалост, нисмо могли помоћи људима који су били испод нас јер су били прикљештени сједиштима”, рекао је Јевић.

Најновије информације о погинулима

Подсјетимо, аутобус превозника "Ниш експрес“ преврнуо се јутрос, 8. новембра, око 7.25 часова на ауто-путу А3, непосредно након чвора Иванић-Град, у смјеру Загреба.

Према званичним подацима, двије особе су погинуле, шест је тешко, а 27 лакше повријеђено.

Хрватско Министарство спољних и европских послова потврдило је за РТЛ Данас да је једна погинула особа имала хрватско, а друга црногорско држављанство.

Јутарњи лист објавио је да је међу погинулима и малољетна дјевојка из Црне Горе. Идентитети жртава нису званично саопштени.

Тачан узрок несреће још се утврђује, а наводи појединих путника да је возач заспао за воланом нису званично потврђени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Хрватска

Коментари (0)

Више из рубрике

Двије особе су погинуле, а више их је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, 8. новембра, на ауто-путу А3 у Хрватској, када се преврнуо аутобус са регистарским ознакама Србије.

Регион

Познато одакле су путници страдали у превртању аутобуса "Ниш експреса"

4 ч

0
Андреј Пленковић

Регион

Огласио се Пленковић након стравичне несреће у Хрватској

7 ч

0
Двије особе су погинуле, а више их је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, 8. новембра, на ауто-путу А3 у Хрватској, када се преврнуо аутобус са регистарским ознакама Србије.

Регион

Путник открио шта је претходило превртању српског аутобуса код Загреба

8 ч

0
Двије особе су погинуле, а више их је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, 8. новембра, на ауто-путу А3 у Хрватској, када се преврнуо аутобус са регистарским ознакама Србије.

Регион

Нови детаљи: Огласило се Министарство здравља о несрећи у Хрватској

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима