Студент из Бањалуке преживио аутобуску трагедију: Сада се огласио

Аутор:АТВ редакција
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Студент из Бањалуке Маријан Јевић један је од преживјелих путника аутобуса који се јутрос преврнуо на ауто-путу А3 код Иванић-Града у Хрватској, гдје су погинуле двије особе, а 33 су повријеђене.
Јевић је путовао из Београда према Француској, а за превоз је изабрао аутобус умјесто авиона, вјерујући да је сигурнији.
Како преноси Дневник Нове ТВ, Бањалучанин живи и студира у Француској, а у Београду је боравио на научној конференцији.
У тренутку несреће је спавао, а пробудио се када је аутобус почео да слијеће са пута.
“Баш сам се у том тренутку пробудио, кад се све почело догађати. Осјетио сам како аутобус силази с цесте и зауставља се на трави, клизио је неколико десетака метара по трави”, испричао је Јевић за Дневник Нове ТВ.
Јевић се налазио на претпосљедњем сједишту, на лијевој страни аутобуса, управо оној на коју се возило преврнуло.
“Био сам на најкритичнијем мјесту, на предзадњем сједалу. Око мене је било људи који су погинули, било је пуно повријеђених. Ја сам захваљујући Божјој милости прошао с мањим повредама леђа”, испричао је.
Након што се освијестио и успио да устане, затекао је повријеђене путнике, од којих су неки били прикљештени сједиштима.
Са осталим преживјелима успио је да разбије задњи прозор аутобуса и изађе напоље.
“Нажалост, нисмо могли помоћи људима који су били испод нас јер су били прикљештени сједиштима”, рекао је Јевић.
Подсјетимо, аутобус превозника "Ниш експрес“ преврнуо се јутрос, 8. новембра, око 7.25 часова на ауто-путу А3, непосредно након чвора Иванић-Град, у смјеру Загреба.
Према званичним подацима, двије особе су погинуле, шест је тешко, а 27 лакше повријеђено.
Хрватско Министарство спољних и европских послова потврдило је за РТЛ Данас да је једна погинула особа имала хрватско, а друга црногорско држављанство.
Јутарњи лист објавио је да је међу погинулима и малољетна дјевојка из Црне Горе. Идентитети жртава нису званично саопштени.
Тачан узрок несреће још се утврђује, а наводи појединих путника да је возач заспао за воланом нису званично потврђени.
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