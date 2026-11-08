Нови детаљи: Огласило се Министарство здравља о несрећи у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Шест особа тешко је повријеђено у превртању аутобуса код Иванић Града, а 27 је лакше повријеђено, речено је из Министарства здравља Хрватске.
Из Министарства су потврдили да су погинула два лица и да је на мјесто несреће упућено девет тимова хитне медицинске службе, међу којима и хеликоптерски тим.
Повријеђени су распоређени у Клинички болнички центар Загреб, Клиничко-болнички центар "Сестре милосрднице", Клиничку болницу Дубрава, Клинику за трауматологију у Драшковићевој улици и Клиничку болницу Меркур.
"Министарство здравља је у сталној је координацији с надлежним здравственим установама и хитним службама, те наставља да прати ситуацију и збрињавање свих учесника несреће", наведено је у саопштењу Министарства.
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Према информацијама хрватских медија, непосредно након петље Иванић Град у смјеру према Загребу преврнуо се аутобус "Ниш експрес" из Србије, а у аутобусу су била укупно 33 путника и два возача.
Саобраћајна несрећа догодила се око 7.25 часова, а у току је увиђај након којег ће бити утврђене околности несреће.
(СРНА)
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