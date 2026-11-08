Огласио се Пленковић након стравичне несреће у Хрватској

S tugom smo primili vijest o prevrtanju autobusa srpskih registarskih oznaka na autocesti A3 kod Ivanić-Grada, u kojem su dvije osobe smrtno stradale. Izražavamo iskrenu sućut njihovim obiteljima. Sve nadležne službe - hitna medicinska služba, policija i vatrogasci - žurno su reagirale i pružile pomoć u spašavanju stradalih osoba. Na mjesto nesreće stigli su i potpredsjednik @VladaRH @tomo_medved i ministrica @MIZdravstva Irena Hrstić. Ozlijeđeni putnici su prevezeni u nekoliko zagrebačkih bolnica, gdje im se pruža sva potrebna zdravstvena skrb te im želimo brzi oporavak. Istraga će utvrditi okolnosti i uzroke ove prometne nesreće.