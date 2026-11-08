Огласио се Пленковић након стравичне несреће у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Хрватске Андреј Пленковић упутио је саучешће породицама два лица која су јутрос погинула при превртању аутобуса из Србије на ауто-путу код Иванић Града, а повријеђенима је пожелио брз опоравак.
Пленковић је навео да су повријеђени путници превезени у неколико загребачких болница, гдје им се пружа потребна здравствена скрб те им зажелио брз опоравак.
S tugom smo primili vijest o prevrtanju autobusa srpskih registarskih oznaka na autocesti A3 kod Ivanić-Grada, u kojem su dvije osobe smrtno stradale. Izražavamo iskrenu sućut njihovim obiteljima.
Sve nadležne službe - hitna medicinska služba, policija i vatrogasci - žurno su reagirale i pružile pomoć u spašavanju stradalih osoba. Na mjesto nesreće stigli su i potpredsjednik @VladaRH @tomo_medved i ministrica @MIZdravstva Irena Hrstić. Ozlijeđeni putnici su prevezeni u nekoliko zagrebačkih bolnica, gdje im se pruža sva potrebna zdravstvena skrb te im želimo brzi oporavak.
Istraga će utvrditi okolnosti i uzroke ove prometne nesreće.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 8, 2026
"Истрага ће утврдити околности и узроке ове саобраћајне несреће", написао је Пленковић на Иксу.
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Саучешће породицама погинулих упутио је и потпредсједник Владе Хрватске Томо Медвед, који је посјетио мјесто несреће гдје је разговарао са путницима, те додао да полиција утврђује идентитете и државе из којих долазе
Најавио је и координацију са надлежним амбасадама.
Мјесто несреће посјетила је и министар здравља Хрватске Ирена Хрстић, која је рекла да су међу повријеђеним и возачи аутобуса.
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Према информацијама хрватских медија, непосредно након петље Иванић Град у смјеру према Загребу преврнуо се аутобус "Ниш експрес" из Србије, а у аутобусу су била укупно 33 путника и два возача.
Из Министарства здравља Хрватске раније су саопштили да ду два лица погинула, док је шест тешко повријеђено, а а 27 је задобило лакше повреде. Саобраћајна несрећа догодила се око 7.25 часова.
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