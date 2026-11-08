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Огласио се Пленковић након стравичне несреће у Хрватској

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АТВ редакција
08.11.2026 13:24

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Андреј Пленковић
Фото: Таnjug/NIKOLA BLAŽEKOVIĆ

Премијер Хрватске Андреј Пленковић упутио је саучешће породицама два лица која су јутрос погинула при превртању аутобуса из Србије на ауто-путу код Иванић Града, а повријеђенима је пожелио брз опоравак.

Пленковић је навео да су повријеђени путници превезени у неколико загребачких болница, гдје им се пружа потребна здравствена скрб те им зажелио брз опоравак.

"Истрага ће утврдити околности и узроке ове саобраћајне несреће", написао је Пленковић на Иксу.

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Саучешће породицама погинулих упутио је и потпредсједник Владе Хрватске Томо Медвед, који је посјетио мјесто несреће гдје је разговарао са путницима, те додао да полиција утврђује идентитете и државе из којих долазе

Најавио је и координацију са надлежним амбасадама.

Мјесто несреће посјетила је и министар здравља Хрватске Ирена Хрстић, која је рекла да су међу повријеђеним и возачи аутобуса.

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Према информацијама хрватских медија, непосредно након петље Иванић Град у смјеру према Загребу преврнуо се аутобус "Ниш експрес" из Србије, а у аутобусу су била укупно 33 путника и два возача.

Из Министарства здравља Хрватске раније су саопштили да ду два лица погинула, док је шест тешко повријеђено, а а 27 је задобило лакше повреде. Саобраћајна несрећа догодила се око 7.25 часова.

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Тагови :

Андреј Пленковић

Саобраћајна несрећа

Хрватска

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