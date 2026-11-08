Глава јој је била испод сједишта: Потресна исповијест Бориса из аутобуса смрти

Аутор:АТВ редакција
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Борис Никшић из Смедерева, један је од путника из аутобусу "Ниш-експреса" који се јутрос око 7.28 сати преврнуо на ауто-путу А3 код Иванић Града, близу Загреба.
Он је за хрватске медије испричао да је реанимирао девојку, која је на крају, нажалост, преминула.
У аутобусу је било 35 особа, од којих су двојица возача, а повређено је 33 њих, док су двије особе погинуле на мјесту. Такође, шесторо има тешке, а 27 њих лакше повреде. Сви они су збринути у пет загребачких болница и нико није животно угрожен.
"Возач је изгубио контролу јер је заспао. Возило је ударило у банкину и преврнули смо се", рекао је Никшић за Дневник телевизије Нова.
Посебно је похвалио полицију, медицинске раднике и ватрогасце. Вјерује да су веома брзо интервенисали и евакуисали путнике, преноси Блиц.
"Чиста је срећа што смо данас преживјели, треба само да будемо захвални Богу", рекао је младић из Смедерева.
Додао је и да је од замјене возача након уласка у Хрватску до несреће прошло око сат времена.
"Први возач је возио цијелу ноћ. Када је почело да свиће, били смо стотинак километара од Загреба и онда га је замијенио колега. Први возач је рекао другом да се одмори, али је он ипак стао да га замијени. У тренутку непажње догодила се несрећа у којој је, нажалост, двоје људи изгубило живот", рекао је преживјели путник из аутобуса.
Након превртања, покушао је да помогне повријеђенима.
"Покушао сам да реанимирам једну дјевојку, али јој је глава била испод сједишта и није било начина да је спасим", рекао је потресени младић. Додао је да је он прошао са лакшим повредама.
"Морао сам да помогнем, разбио сам прозоре пајсером. Покушавали смо на све начине да извучемо људе. Успаничили су се и нису знали шта да раде, а ја сам покушао да останем смирен. Разбили смо прозоре и много људи је изашло", описао је драму.
Каже да је сједио на страни гдје се аутобус преврнуо и да је ударио главом о стакло.
"Мој пријатељ је пао на мене", рекао је, још једном хвалећи рад хрватских служби за хитне случајеве
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