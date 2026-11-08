Страшни детаљи трагедије: У превртању аутобуса погинула дјевојчица

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојчица из Црне Горе погинула је јутрос при превртању аутобуса на ауто-путу код Иванић Града, потврђено је из црногорског Министарства вањских послова.
Из Министарства су навели да је дјевојчица преминула од задобијених повреда, те да је Амбасада Црне Горе у Загребу у контакту са надлежним институцијама Хрватске и породицом, којој пружа помоћ.
"Надлежни органи Хрватске потврдили су да је малољетна држављанка Црне Горе преминула од посљедица несреће", навели су из Министарства, преноси "Срна".
Додали су да је Амбасада Црне Горе у Загребу пружила породици потребну помоћ и подршку, укључујући асистенцију у организацији преноса посмртних остатака у Црну Гору, преноси Радио-телевизија Црне Горе.
Из Министарства спољних послова Хрватске раније су навели да су при превртању аутобуса погинули црногорски држављанин и један хрватски.
Шест лица је тешко повријеђено, а 27 је задобило лакше повреде при превртању аутобуса "Ниш експреса" на ауто-путу код Иванић Града у правцу Загреба.
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