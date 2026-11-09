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Ирак постигао договор са САД о извозу нафте кроз Ормуски мореуз

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АТВ редакција
09.11.2026 07:31

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Ирак је постигао договор са Сједињеним Америчким Државама (САД) који омогућава извоз ирачке нафте кроз Ормуски мореуз путем пловног пута у близини Омана, изјавио је синоћ ирачки министар спољних послова Фуад Хусеин.

Он је у интервјуу за Ал Џазиру рекао да су губици Ирака усљед рата у Ирану и поремећаја у извозу нафте достигли 60 милијарди долара. Хусеин је открио да је Министарство финансија САД званично захтијевало затварање граничних прелаза са Ираном, остављајући отворена само два прелаза, један у региону Курдистана и други у остатку земље.

Он је нагласио да Багдад води континуирани дијалог са Вашингтоном како би се спријечила штета по ирачку економију, с обзиром на тешкоће у спровођењу захтјева и његов директни утицај на билатералну трговину, која се креће између 15 и 18 милијарди долара годишње.

Осврнуо се и на посјету премијера Ирака Алија ел Зубаидија Турској, рекавши да је тај сусрет резултирао јасним договорима о управљању питањем воде у замјену за проток енергије. Споразум предвиђа да ће турске компаније или влада управљати водним пројектима у Ираку ради борбе против суше, у замјену за континуирани извоз нафте преко ирачко-турског цјевовода, чије су се залихе постепено повећавале са 20.000 на 30.000 барела, па све до 260.000 барела дневно.

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Што се тиче сиријског питања, Хусеин је рекао да су односи између Багдада и Дамаска постали одлични и да се заснивају на заједничким интересима, независно од било каквог спољног утицаја, пише Танјуг.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Иран

Америка

Доналд Трамп

Нафта

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