Нови тренд у школама брине родитеље: ''Ајфон одјељења'' излажу дјецу подсмијавању

Аутор:АТВ редакција
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У појединим београдским школама, према тврдњама једног родитеља, дјеца која немају Ајфон наводно су изложена подсмијавању и искључивању из друштва.
"Код нас у школи постоје такозвана "ајфон одјељења". Ако неки ђак случајно нема такав бренд мобилног телефон, онда је изопштен из друштва", прича за Телеграф. рс родитељ чије дијете похађа једну београдску школу у којој је заступљен поменути тренд, а који свој идентитет није желио да открива у јавности.
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Како он додаје, оваква врста "елитизма" ствара проблем међу ученицима чији родитељи немају довољно новца за скупоцјени познати телефон, па су неријетко на мети својих вршњака и трпе вербално насиље.
Како додаје забринути родтељ за портал, углавном се ради о елитнијим београдским школама и образовним институцијама које су "на гласу" и важе за квалитетније када је Београ у питању.
"То су углавном основне и средње школе на Врачару, Дорћолу, односно, у строгом центру Београда. Такође, то је феномен који је заступљен управо у овом граду, не иде нешто даље по Србији.
Неки од родитеља немају куд, морају својој дјеци да обезбиједе ајфон телефоне, а како би њихова дјеца избјегла малтретирање и подругивање својих вршњака. Свакако је ово проблем који треба испитати и посветити му се", јасан је забринути родитељ који је желио да остане анониман.
Директор Прве економске школе у Београду, Милибор Саковић за Телеграф.рс истиче како први пут чује за поменути тренд, али да је сигуран да се ради о још једном у низу изазову са Тиктока који ће врло брзо ишчезнути.
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"Први пут чујем да се дјеца изопштавају из друштва уколико немају Ајфон. Искрено, нисам чуо за тако нешто, нити ми се ико жалио на тај проблем, ни у Првој економској школи, а ни у осталим школама са чијим директорима сам често у контакту. Стварно сам зачуђен том информацијом.
Могуће је да је у питању неки нови изазов са ТикТока или Инстаграма, слично ономе од прије четири године када су се масовно уништавали школски тоалети. Свакако сте ме заинтересовали, па ћу позвати директоре основних школа и колеге да провјерим да ли они имају таква сазнања", казао је директор.
Како је додао, што се тиче школе у којој је он директор, оних таквих проблема немају, па објаснио и зашто сматра да је тако.
"То се код нас не дешава јер имамо строга и досљедна правила која подједнако поштују наставници, дјеца и родитељи", закључује директор Саковић.
Подсјетимо, како се овакав вид дискриминације међу вршњацима, али и губитак концентрације код ученика не би дешавао, ђаци београдске Основне школе "Лазар Саватић" од 1. октобра започели су наставу потпуно новом рутином - одлагањем мобилних телефона у посебне кутије које ће током читавог школског дана бити закључане.
Нова правила у ОШ "Лазар Саватић" првенствено се односе на ученике од петог до осмог разреда који мијењају кабинете, док нижи разреди у продуженом боравку ову праксу већ успјешно примјењују у договору са учитељима.
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Директор школе Горан Петровић до детаља је разрадио логистику како би обезбиједио строго поштовање правилника.
"Наставник на првом часу чека ученике са кутијом за одлагање телефона. Када зазвони за почетак часа, сваки ученик одлаже свој уређај на једно од 30 намјенских мјеста. Наставник након првог часа односи кутију у просторију која је предвиђена за то и која се закључава. Наставник који држи посљедњи час преузима телефоне, доноси их у учионицу, и по завршетку наставе ученици их носе кући", објаснио је недавно директор Петровић.
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