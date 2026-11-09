Logo

Ужас у болници: Везани пацијент преминуо након спутавања, радници осумњичени за убиство

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
09.11.2026 07:56

Коментари:

0
Ужас у болници: Везани пацијент преминуо након спутавања, радници осумњичени за убиство
Фото: Envato/stokkete

Четворица запосленика здравствене установе на западу Загреба осумњичена су за тешко убиство 32-годишњег пацијента, којег су, према сумњама полиције, насилно спутавали док је био везан, након чега је преминуо.

Загребачка полиција завршила је криминалистичку истрагу над четворицом мушкараца у доби од 32, 22, 52 и 28 година, које сумњичи за тешко убиство пацијента.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Данас славимо Светог Нестора: Један обичај се посебно односи на дјецу

Сумња се да су осумњичени запосленици 21. октобра 2026. године око 20 сати, у здравственој установи на западу Загреба, поступали супротно правилима медицинске струке и дужној пажњи према пацијенту с душевним сметњама.

Трагедија се догодила док је 32-годишњи пацијент лежао на болничком кревету, дјелимично везан ремењем. Када је, у стању душевне растројености, покушао да се ослободи и устане, четворица запосленика установе заједнички су га у томе спречавала и спутавала употребом физичке силе.

Беба

Друштво

Српска богатија за 10 беба

Током таквог поступања пацијенту су нанесене тјелесне повреде од којих је преминуо.

Након завршетка криминалистичке истраге, сви осумњичени су у законском року предати притворском надзорнику Полицијске управе загребачке.

Против њих је поднесена кривична пријава надлежном Жупанијском државном тужилаштву у Загребу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пацијент

Убиство

Загреб

Коментари (0)

Више из рубрике

Двије особе су погинуле, а више их је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, 8. новембра, на ауто-путу А3 у Хрватској, када се преврнуо аутобус са регистарским ознакама Србије.

Регион

Огласило се Тужилаштво о тешкој несрећи код Загреба

4 ч

0
Двије особе су погинуле, а више их је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, 8. новембра, на ауто-путу А3 у Хрватској, када се преврнуо аутобус са регистарским ознакама Србије.

Регион

Глава јој је била испод сједишта: Потресна исповијест Бориса из аутобуса смрти

14 ч

0
Влада Хрватске

Регион

Загреб ћути док прекопава гробове Срба

16 ч

1
Двије особе су погинуле, а више их је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, 8. новембра, на ауто-путу А3 у Хрватској, када се преврнуо аутобус са регистарским ознакама Србије.

Регион

Страшни детаљи трагедије: У превртању аутобуса погинула дјевојчица

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима