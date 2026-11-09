Ужас у болници: Везани пацијент преминуо након спутавања, радници осумњичени за убиство

Аутор:АТВ редакција
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Четворица запосленика здравствене установе на западу Загреба осумњичена су за тешко убиство 32-годишњег пацијента, којег су, према сумњама полиције, насилно спутавали док је био везан, након чега је преминуо.
Загребачка полиција завршила је криминалистичку истрагу над четворицом мушкараца у доби од 32, 22, 52 и 28 година, које сумњичи за тешко убиство пацијента.
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Сумња се да су осумњичени запосленици 21. октобра 2026. године око 20 сати, у здравственој установи на западу Загреба, поступали супротно правилима медицинске струке и дужној пажњи према пацијенту с душевним сметњама.
Трагедија се догодила док је 32-годишњи пацијент лежао на болничком кревету, дјелимично везан ремењем. Када је, у стању душевне растројености, покушао да се ослободи и устане, четворица запосленика установе заједнички су га у томе спречавала и спутавала употребом физичке силе.
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Током таквог поступања пацијенту су нанесене тјелесне повреде од којих је преминуо.
Након завршетка криминалистичке истраге, сви осумњичени су у законском року предати притворском надзорнику Полицијске управе загребачке.
Против њих је поднесена кривична пријава надлежном Жупанијском државном тужилаштву у Загребу.
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