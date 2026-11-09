Ово дијелови Бањалуке више сати без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због извођења неопходних радова на електроенергетској мрежи, више дјелова Бањалуке данас, 9. новембра, биће привремено без снабдијевања електричном енергијом у различитим дневним терминима, саопштено је из надлежних служби.
Од 7.30 до 14.00 часова без струје ће бити дијелови насеља Добрња, Стричићи, Буквалек, Хан Кола, Крупа на Врбасу, Агино Село и Рекавице.
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У периоду од 8.00 до 14.00 часова искључења су планирана у дијеловима улица Санска, Вида Симурџића, Мословачка, Зеленгорска, Игманска, Ненада Костића и Суботичка, као и у дијелу насеља Крчмарице.
Од 9.30 до 13.30 часова без напајања ће бити дио насеља Ада.
Струју неће имати потрошачи у дијеловима Книнске улице (бројеви 1–10) и улице Марије Бурсаћ (број 7), од 10.00 до 12.00 часова.
У случају лоших временских услова радови би могли бити одгођени, а потрошачи се позивају на разумијевање.
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