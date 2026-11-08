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Колапс на Западном транзиту у Бањалуци због камиона

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АТВ редакција
08.11.2026 16:25

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Колапс на Западном транзиту у Бањалуци због камиона

Велике гужве формирале су се на Западном транзиту у Бањалуци након што се у кружном току "Тулипани" покварио камион.

Како јављају возачи са мјеста догађаја, камион се покварио на самом улазу у кружну раскрсницу.

Већ су се створиле колоне возила, па се возачима савјетује да избјегавају овај дио града ако су у могућности.

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Тагови :

гужве у Бањалуци

Бањалука

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