Колапс на Западном транзиту у Бањалуци због камиона

Аутор:АТВ редакција
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Велике гужве формирале су се на Западном транзиту у Бањалуци након што се у кружном току "Тулипани" покварио камион.
Како јављају возачи са мјеста догађаја, камион се покварио на самом улазу у кружну раскрсницу.
Већ су се створиле колоне возила, па се возачима савјетује да избјегавају овај дио града ако су у могућности.
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