Помама већ почела: Колико кошта дочек Нове године у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Иако до дочека Нове године има још готово два мјесеца, угоститељи и власници смјештајних објеката већ припремају понуде за празничне дане.
Они који планирају прославу у ресторану или хотелу, према тренутно доступним информацијама, за улазницу ће морати издвојити око 100 КМ, док се изнајмљивање викендица за четири особе креће од 300 до 1.000 КМ.
Друштво
Царске романовске овце тражене у Семберији
Када је ријеч о организованим прославама, поједини угоститељски објекти већ су објавили понуде за пословне прославе Нове године, док се детаљи дочека 31. децембра у многим угоститељским објектима још очекују.
Тако је један бањалучки хотел припремио понуду за пословну нову 2027. годину, намијењену већим групама, по цијени од 80 КМ по особи, на коју се додатно обрачунава ПДВ.
"У понуди су шведски сто са више врста меса, рибљим и посним јелима, прилозима, салатама, колачима и воћем, као и неограничена конзумација пића и музика уживо", објаснили су они.
Још један салон најавио је корпоративне прославе 25, 26. и 27. децембра, уз почетак програма у 19 часова и наступ оркестра.
"Цијена је 70 КМ по особи, а у понуди су вечера у три слиједа, неограничена конзумација пића и роштиљ током вечери", објаснили су они. Када је ријеч о самом дочеку Нове године, плакат са детаљима програма још није објављен, али је најављена цијена улазнице од 100 КМ, уз музику уживо, преноси портал "Независне".
Организатори најављују да ће више информација бити познато ускоро.
Осим ресторана и хотела, дио грађана празнике планира провести у викендицама изван строгог центра града.
Цијене њиховог изнајмљивања за новогодишњу ноћ, према тренутно доступним понудама, крећу се од 300 до 1.000 КМ за четири особе, у зависности од објекта и садржаја који нуди.
Друштво
Казнено-поправни завод Источно Сарајево добар примјер пословања
Тако ће коначни трошак прославе зависити од тога да ли грађани бирају организовани дочек уз вечеру и музику, или приватно дружење у изнајмљеном објекту.
"Тражио сам викендицу за нас четворо у Бањалуци и изненадио сам се цијенама. Нисам очекивао да ће понуда бити и до 1.000 КМ, јер нас је само четворо. Цијена зависи од локације, изгледа викендице, величине, те садржаја", рекао је Бањалучанин, те је додао да је пронашао викендицу од 300 КМ, те да је то била најјефтинија понуда за једну ноћ.
"Прошле године када сам тражио, било је много више викендица од 400 КМ", рекао је он, те додао да су многе викендице поскупјеле.
"Поред плаћања викендице, додатан трошак је и куповина хране и пића. За то ћемо издвојити још око 100 КМ", рекао је он.
Што се тиче дочека нове 2027. године у Бањалуци, званични програм и име главног извођача на централној градској прослави још нису званично потврђени, али према незваничним сазнањима, помиње се регионална музичка звијезда Неда Украден.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму