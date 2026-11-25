Loše vijesti iz Partizana samo se nižu. Igrači redom odlaze, klub je u ogromnim finansijskim problemima, a sada je objavljeno da mladog golmana Vanju Radivojevića zbog problema sa srcem očekuje višemjesečna pauza. Čuvar mreže rođen 2008. godine možda je već završio sezonu.

Crno-bijeli su se oglasili saopštenjem u kojem navode da je mladi golman proveo nekoliko dana u bolnici, da je obavio detaljne analize i da će klub objavljivati dodatne informacije o njegovom zdravstvenom stanju.

„Pred mladim čuvarom mreže crno-bijelih Vanjom Radivojevićem je, nažalost, višemjesečna pauza. Usljed upale srčanog mišića, 18-godišnji golman Partizana proveo je nekoliko dana u bolnici kako bi se obavile detaljne analize. Nakon dodatnih ispitivanja klub će objaviti više informacija. Našem Vanji želimo brz oporavak i povratak na teren. Crno-bijela porodica je uz tebe“, navodi se u saopštenju Partizana.

Ko je Vanja Radivojević?

Mladi golman ponikao je u Voždovcu, a na ljeto 2026. godine prešao je u Partizan, gdje je potpisao prvi profesionalni ugovor. Zajedno sa Urošem Gugolom i Vukašinom Babićem došao je iz škole Saše Kandića, a ove godine nastupao je na Evropskom prvenstvu za kadete u Beogradu. Tu je dijelio minutažu na golu sa Adrijanom Riverom Legatom.

Posebno se istakao u nekoliko utakmica u grupi, u kojima je odigrao sjajno, a ove sezone dobijao je priliku i na golu seniorskog tima Partizana, pa je, recimo, protiv Dubočice uspio i da postigne gol.

Ko ostaje na golu Partizana?

Na početku sezone Bekir Čordalija bio je prvi golman tima, ali je napustio klub kada su počeli finansijski problemi i potpisao za Gradačac. Ostao je Andrej Trnavac, koji je već nekoliko godina bio prvi golman, ali i Luka Krivokapić, koji je došao tokom sezone i pokazao se kao pravo pojačanje, prenosi Mondo.