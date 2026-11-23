"Sa velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o iznenadnom odlasku našeg Spaje, Stefana Spaića, navode iz RK Leotar.

Kako su istakli, Spaić je bio dugogodišnji član kluba i dio njegove sportske porodice. Iako u posljednje vrijeme nije bio aktivno uz ekipu, ostao je, kako navode, dio Leotara, klupskih uspomena i zajedničke sportske priče.

„Teško je pronaći prave riječi kada se opraštamo od nekoga ko je još toliko toga imao pred sobom. Otišao si prerano, Spaja, a iza sebe ostavio uspomene koje ćemo čuvati i sjećanje koje neće izblijediti”, poručili su iz trebinjskog kluba.

Iz RK Leotar su uputili iskreno saučešće porodici Spaić u ime svih članova, rukometaša, trenera i prijatelja kluba, navodeći da dijele bol i tugu zbog nenadoknadivog gubitka.

„Dragi Spaja, jednom Leotar – uvijek Leotar. Zauvijek ćeš biti dio naše porodice. Počivaj u miru, neka ti je vječna slava”, zaključuje se u saopštenju Rukometnog kluba Leotar.