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Foto: Facebook / ŽRK Borac

Šefica stručnog štaba Ženskog rukometnog kluba Borac Sanja Veselić hitno je operisana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske zbog upale slijepog crijeva. Operacija je uspješno obavljena, a Sanja se osjeća dobro.

Do njenog potpunog oporavka ekipu će sa klupe predvoditi Nikola Bijelić. Banjalučke rukometašice danas u okviru šestog kola Premijer lige BiH gostuju u Goraždu, gdje je početak utakmice zakazan za 17.00 časova. „U ime igračica, stručnog štaba, uprave kluba i svih prijatelja Borca, našoj Sanji želimo brz i uspješan oporavak i što skoriji povratak na klupu. Sanja, uz tebe smo“, saopšteno je iz banjalučkog kluba. „Osice“ su u dosadašnjem dijelu sezone ostvarile svih pet pobjeda, prenosi Mondo

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