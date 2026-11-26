Autor:Jovana Kecman
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„Gracioznost pokreta“ simbolično oslikava spoj elegancije, umjetnosti i sporta. Izložba je na jednom mjestu sabrala sve priče, uspomene, pehare i druge vrijedne eksponate, koji svjedoče o brojnim generacijama plesača, njihovih trenera i klubova, koji su godinama gradili ovu disciplinu.
Među klubovima koji su prvi stupili na banjalučku plesnu scenu su Gema i Siti džez.
Ples spaja ljude i budi najljepše emocije, a kada uz to osvajate pehare i medalje onda znate da radite nešto posebno.
Izložba posvećena sportskom plesu je 13. u Muzeju sporta, a u SC "Borik" ponosni su što su godinama unazad dio velikih plesnih takmičenja.
Izložba donosi priču o četiri decenije razvoja plesne scene Banjaluke, a biće otvorena naredna tri mjeseca.
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