„Gracioznost pokreta“ simbolično oslikava spoj elegancije, umjetnosti i sporta. Izložba je na jednom mjestu sabrala sve priče, uspomene, pehare i druge vrijedne eksponate, koji svjedoče o brojnim generacijama plesača, njihovih trenera i klubova, koji su godinama gradili ovu disciplinu.

Među klubovima koji su prvi stupili na banjalučku plesnu scenu su Gema i Siti džez.

Ples spaja ljude i budi najljepše emocije, a kada uz to osvajate pehare i medalje onda znate da radite nešto posebno.

Izložba posvećena sportskom plesu je 13. u Muzeju sporta, a u SC "Borik" ponosni su što su godinama unazad dio velikih plesnih takmičenja.

Izložba donosi priču o četiri decenije razvoja plesne scene Banjaluke, a biće otvorena naredna tri mjeseca.