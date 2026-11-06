Trojica muškaraca optužena su u Sjedinjenim Američkim Državama za prevaru tešku više od 129 miliona dolara, koju su, prema navodima tužilaštva, izveli uz pomoć vještačke inteligencije, lažirajući glasove i izgled direktora kompanija i advokata.

Prema optužnici podnesenoj saveznom sudu u Njujorku, Džejkob Soal (41), Šeron Hazan (54) i Gaj Šitrit (42) tokom više od godinu i po dana ciljali su hiljade kompanija širom svijeta.

Od jula 2024. do februara 2026. godine osumnjičeni su uz pomoć vještačke inteligencije lažirali glasove i izgled rukovodilaca brojnih kompanija, kao i advokata iz velikih međunarodnih advokatskih kancelarija.

Najprije su kontaktirali zaposlene u kompanijama, predstavljajući se kao generalni direktori i tražeći pomoć u vezi sa povjerljivim finansijskim transakcijama.

Zatim su organizovali telefonske razgovore i video-pozive, tokom kojih su dodatno koristili vještačku inteligenciju kako bi uvjerili zaposlene da zaista razgovaraju sa direktorima.

Zaposlene su potom upućivali na navodne advokate iz velikih međunarodnih advokatskih kancelarija, čije su identitete takođe lažno predstavljali kako bi ih uvjerili da je riječ o stvarnim poslovnim transakcijama.

Kompanije oštećene za više od 129 miliona dolara

Na taj način su zaposlene navodili da prebacuju velike sume novca na bankovne račune pod kontrolom članova grupe. Ukupna šteta premašila je 129 miliona dolara, navodi se u optužnici.

Među oštećenima su bolnički sistemi u Misuriju i Kaliforniji, banka sa sjedištem na Roud Ajlendu, britanska finansijsko-tehnološka kompanija, investiciona kompanija iz Masačusetsa i proizvođač hrane za kućne ljubimce sa Floride.

Prema optužnici, samo jedan bolnički sistem u Misuriju oštećen je za više od 4,8 miliona dolara, dok je britanska finansijsko-tehnološka kompanija izgubila oko 11,6 miliona dolara.

Uhapšeni u Španiji i Velikoj Britaniji

Prema podacima američkog Ministarstva pravde, Soal (41), koji je živio u Španiji i Velikoj Britaniji, uhapšen je u Španiji u junu. Hazan (54), iz Izraela, uhapšen je u Španiji u avgustu, dok je Šitrit (42), iz Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, uhapšen u Velikoj Britaniji u septembru.

Sva trojica čekaju izručenje Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će se suočiti sa optužbama za elektronsku prevaru, krađu identiteta i pranje novca.

Za djela koja im se stavljaju na teret zaprijećena je kazna do 20 godina zatvora.

Američki tužilac Džejmi Mekdonald upozorio je da vještačka inteligencija, uprkos brojnim mogućnostima koje pruža, može biti zloupotrijebljena u kriminalne svrhe.

(RTS)