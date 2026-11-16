Kraj blokada i loše sreće: Ova četiri znaka do kraja novembra očekuje uspjeh o kojem su maštali

Uspjeh konačno stiže za četiri horoskopska znaka do kraja ovog mjeseca. Put do njega bio je dug, a mnogi su se suočavali sa preprekama, zastojima i odlaganjima. Zbog velikog broja planeta koje su bile u retrogradnom hodu, napredak je djelovao gotovo nemoguće.

Međutim, 13. novembra Venera i Merkur krenuli su direktnim hodom, pokrećući potpuno novu eru. Pred ovim znakovima je period velikih promjena, a život bi uskoro mogao da krene u potpuno drugačijem pravcu.

Prema riječima astrološkinje Kim Ani, novembar bi mogao da donese velike preokrete onima koji imaju osjećaj da su finansijski zaglavljeni, čekaju da se ljubavna situacija pokrene ili se pitaju kada će im se život konačno promijeniti.

1. Lav

Ako ste čekali dobre vijesti, pripremite se. Posljednja dva mjeseca nisu bila nimalo laka, ali do kraja novembra sve bi moglo da se promijeni.

„Sa Jupiterom u vašem znaku ulazite u period širenja mogućnosti, priznanja i ličnog razvoja“, objasnila je Ani. Planeta sreće i obilja sada ulaže dodatnu energiju u vašu korist.

Sve to neće proći nezapaženo. Ljudi primjećuju vaš napredak i promjene nabolje.

„Bićete osoba kakva svi žele da budu ili sa kojom žele da budu“, dodala je astrološkinja Elizabet Brobek, ističući da ulazite u period u kojem ćete biti popularniji nego ikada.

To će podići vaše samopouzdanje i osjećaj sopstvene vrijednosti na potpuno novi nivo.

2. Vodolija

Pluton, planeta iznenadnih promjena, nalazi se u vašem znaku i ovog mjeseca donosi velike preokrete.

„Pluton transformiše vaš identitet“, rekla je Ani. Počinjete da otkrivate šta zaista želite, a sada kada je period retrogradnosti završen, konačno možete da krenete ka ostvarenju svojih želja.

Zbog toga vas očekuje značajan uspjeh, naročito kada je riječ o odnosima sa drugim ljudima.

Sada kada znate šta želite od partnerskog odnosa, čini se da vam i okolnosti idu naruku.

„Postaćete uspješniji u ljubavi“, rekla je Brobek, dodajući da ćete početi da se okružujete zdravijim ljudima, onima koji vas zaista podržavaju, podstiču i čine da se osjećate bolje.

To bi moglo da vam otvori i nova vrata, zato dobro obratite pažnju na prilike koje ne biste željeli da propustite.

3. Bik

Vaš uspjeh trenutno nije povezan sa karijerom. Ovoga puta u središtu pažnje su porodični život i dom.

Sredinom mjeseca Južni mjesečev čvor, Mars i Jupiter nalaze se u znaku Lava. To u vaš život donosi radosnu energiju, obilje i pozitivne promjene.

Lav je znak koji voli zabavu, radost i uživanje, a upravo takve blagoslove možete očekivati u narednom periodu.

„To bi moglo da se ispolji kroz stvaranje nove povezanosti sa članovima porodice ili čak kroz neku vrstu novog početka kada je riječ o mjestu na kojem živite“, rekla je astrološkinja Izabel Robledo.

Zato se nemojte plašiti da prihvatite potrebu za boravkom kod kuće i uživanjem u porodičnom okruženju.

„Provodite što više vremena kod kuće, ali to ne znači da morate biti sami“, savjetovala je ona.

Pozovite prijatelje i porodicu na filmsko veče ili društvene igre. Posvetite se hobijima koje volite i ne zaboravite da vodite računa o sebi. Ovo je period za opuštanje, uživanje i punjenje baterija.

4. Škorpija

Čestitamo! Do 22. novembra i dalje traje vaš period, a Sunce u vašem znaku ukazuje na to da je uspjeh samo pitanje vremena.

I Merkur je konačno krenuo direktnim hodom u vašem znaku, a prema riječima Kim Ani, to simbolizuje prekretnicu kada je riječ o razgovorima koji su bili odloženi, odnosima, finansijskim odlukama i prilikama iz prošlosti.

Drugim riječima, konačno možete da krenete naprijed.

Ne podnosite osjećaj stagnacije, ali upravo tako su izgledale posljednje sedmice. Ipak, sve vrijeme ste radili na sebi i rješavali određene stvari u pozadini, čak i kada se spolja nije vidjelo mnogo promjena.

Sada bi sav taj trud konačno mogao da se isplati. Na šta god da usmjerite svoju energiju, bilo da je riječ o karijeri ili ljubavnim odnosima, očekuje vas period značajnog uspjeha.

(Ona.rs)