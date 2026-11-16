Republika Srpska bogatija za 24 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 11 djevojčica i 13 dječaka.

U Banjaluci je rođeno 11 beba, u Gradišci četiri, Foči tri, Doboju dvije, a po jedna u Bijeljini, Prijedoru, Istočnom Sarajevu i Zvorniku, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Pet djevojčica i šest dječaka rođeno je u Banjaluci, tri djevojčice i dječak u Gradišci, dva dječaka i djevojčica u Foči, djevojčica i dječak u Doboju, djevojčica u Zvorniku, a po jedan dječak u Bijeljini, Prijedoru i Istočnom Sarajevu.

U porodilištima u Trebinju i Nevesinju nije bilo novorođenih.