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Republika Srpska bogatija za 24 bebe

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АТВ редакција
16.11.2026 08:33

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beba pelene pempas
Foto: Pexels/ Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 11 djevojčica i 13 dječaka.

U Banjaluci je rođeno 11 beba, u Gradišci četiri, Foči tri, Doboju dvije, a po jedna u Bijeljini, Prijedoru, Istočnom Sarajevu i Zvorniku, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Pet djevojčica i šest dječaka rođeno je u Banjaluci, tri djevojčice i dječak u Gradišci, dva dječaka i djevojčica u Foči, djevojčica i dječak u Doboju, djevojčica u Zvorniku, a po jedan dječak u Bijeljini, Prijedoru i Istočnom Sarajevu.

U porodilištima u Trebinju i Nevesinju nije bilo novorođenih.

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rođene bebe

Porodilišta

Republika Srpska

porođaj

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