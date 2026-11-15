Kolone vozila na sedam graničnih prelaza prema Hrvatskoj

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Foto: HAK

Na sedam graničnih prelaza čeka se u koloni na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj.

Čekanja su na graničnim prelazima Gradiška, Brod, Svilaj, Orašje, Šamac, Velika Kladuša i Izačić, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske. Zadržavanja na ostalim prelazima nisu duža od 30 minuta.

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