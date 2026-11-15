Oprez u vožnji: Magla uz rijeke, poledica u višim predjelima

Autor:ATV redakcija
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Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj je povremeno pojačanog intenziteta, kolovozi su mjestimično vlažni, a magla se zadržala duž rijeka i smanjuje vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
U višim predjelima i preko planinskih prevoja moguća je poledica, a iz AMS-a vozačima skreću pažnju i na opasnost od odrona.
Apeluju da vozači budu oprezni, izbjegavaju rizična preticanja i da vožnju prilagode promjenljivim vremenskim uslovima.
Zadržavanja na graničnim prelazima su kratkotrajna
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