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Oprez u vožnji: Magla uz rijeke, poledica u višim predjelima

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АТВ редакција
15.11.2026 16:40

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magla kolovoz cesta
Foto: Pexels/ Burak The Weekender

Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj je povremeno pojačanog intenziteta, kolovozi su mjestimično vlažni, a magla se zadržala duž rijeka i smanjuje vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U višim predjelima i preko planinskih prevoja moguća je poledica, a iz AMS-a vozačima skreću pažnju i na opasnost od odrona.

Apeluju da vozači budu oprezni, izbjegavaju rizična preticanja i da vožnju prilagode promjenljivim vremenskim uslovima.

Zadržavanja na graničnim prelazima su kratkotrajna

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Tagovi :

Auto-moto savez Republike Srpske

magla

saobraćaj

Vozači

kolovozi mokri

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