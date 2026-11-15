Vjenčali se Branislav Borenović i Sonja Tomaš

Autor:ATV redakcija
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Član Pokreta Sigurna Srpska, Branislav Borenović i njegova izabranica Sonja Tomaš, direktorica Ekonomske škole u Banjaluci, danas su rekli sudbonosno da.
Crkveno vjenčanje je obavljeno u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Beogradu, a Borenović je na društvenoj mreži Iks podijelio lijepe vijesti uz poruku:
"Ljubav je putovanje koje je najljepše kada se dijeli. Uz Božji blagoslov, Sonja i ja".
Ljubav je putovanje koje je najljepše kada se dijeli.
Uz Božji blagoslov, Sonja i ja ❤️ https://t.co/Z95ZgucC72— Branislav Borenović (@BBorenovic) November 15, 2026
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