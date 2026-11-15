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Vjenčali se Branislav Borenović i Sonja Tomaš

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АТВ редакција
15.11.2026 16:06

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Član Pokreta Sigurna Srpska dugogodišnji poslanik u PS BiH, Branislav Borenović i njegova izabranica Sonja Tomaš, direktorica Ekonomske škole u Banjaluci, danas su rekli sudbonosno da.
Foto: x/ Branislav Borenović

Član Pokreta Sigurna Srpska, Branislav Borenović i njegova izabranica Sonja Tomaš, direktorica Ekonomske škole u Banjaluci, danas su rekli sudbonosno da.

Crkveno vjenčanje je obavljeno u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Beogradu, a Borenović je na društvenoj mreži Iks podijelio lijepe vijesti uz poruku:

"Ljubav je putovanje koje je najljepše kada se dijeli. Uz Božji blagoslov, Sonja i ja".

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Tagovi :

Branislav Borenović

Sonja Tomaš

vjenčanje

Beograd

Brak

Svadba

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