Vjenčali se Branislav Borenović i Sonja Tomaš

Član Pokreta Sigurna Srpska, Branislav Borenović i njegova izabranica Sonja Tomaš, direktorica Ekonomske škole u Banjaluci, danas su rekli sudbonosno da.

Crkveno vjenčanje je obavljeno u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Beogradu, a Borenović je na društvenoj mreži Iks podijelio lijepe vijesti uz poruku:

"Ljubav je putovanje koje je najljepše kada se dijeli. Uz Božji blagoslov, Sonja i ja".