Obilježeno 17 godina od smrti patrijarha Pavla, služen pomen u manastiru Rakovica

Autor:ATV redakcija
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U Hramu Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Rakovica danas je održan pomen povodom 17 godina od smrti patrijarha Pavla.
Pomen patrijarhu Pavlu služio je patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje episkopa lipljanskog Dositeja i episkopa novobrdskog Ilariona.
Četrdeset četvrti patrijarh na tronu Svetog Save preminuo je na današnji dan 2009. godine na Vojnomedicinskoj akademiji.
Pored njegovog odra u Sabornoj crkvi prošlo je pola miliona ljudi, a stotine hiljada građana na ulicama Beograda oprostilo se od 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve, prenosi Sputnik.
https://sputnikportal.rs/20261115/obelezeno-17-godina-od-smrti-patrijarha-pavla-sluzen-pomen-u-manastiru-rakovica-foto-video-1205603376.html
Po sopstvenoj želji, sahranjen je u manastiru Rakovici, u Beogradu.
Patrijarh Pavle ostaće upamćen po mudrom vođenju Crkve u teškim vremenima, ličnoj skromnosti i životu u skladu sa Jevanđeljem.
„Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi“, poručivao je patrijarh Pavle.
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