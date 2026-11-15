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Obilježeno 17 godina od smrti patrijarha Pavla, služen pomen u manastiru Rakovica

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АТВ редакција
15.11.2026 12:30

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Patrijarh Pavle
Foto: Tanjug/AP/Vladimir Dimitrijević

U Hramu Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Rakovica danas je održan pomen povodom 17 godina od smrti patrijarha Pavla.

Pomen patrijarhu Pavlu služio je patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje episkopa lipljanskog Dositeja i episkopa novobrdskog Ilariona.

Četrdeset četvrti patrijarh na tronu Svetog Save preminuo je na današnji dan 2009. godine na Vojnomedicinskoj akademiji.

Pored njegovog odra u Sabornoj crkvi prošlo je pola miliona ljudi, a stotine hiljada građana na ulicama Beograda oprostilo se od 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve, prenosi Sputnik.

https://sputnikportal.rs/20261115/obelezeno-17-godina-od-smrti-patrijarha-pavla-sluzen-pomen-u-manastiru-rakovica-foto-video-1205603376.html

Po sopstvenoj želji, sahranjen je u manastiru Rakovici, u Beogradu.

Patrijarh Pavle ostaće upamćen po mudrom vođenju Crkve u teškim vremenima, ličnoj skromnosti i životu u skladu sa Jevanđeljem.

„Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi“, poručivao je patrijarh Pavle.

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Patrijarh Pavle

manastir

Uspenje Presvete Bogorodice

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