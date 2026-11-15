U Srpskoj rođeno 10 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, šest djevojčica i četiri dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Pet beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Gradišci i po jedna u Doboju, Foči i Bijeljini.
U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i dječak, u Gradišci dječak i djevojčica, u Doboju djevojčica i u Foči i Bijeljini po jedan dječak.
Poroda nije bilo u Zvorniku, Prijedoru, Trebinju, Nevesinju i Istočnom Sarajevu.
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