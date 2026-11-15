Logo

U Srpskoj rođeno 10 beba

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
15.11.2026 08:40

Komentari:

0
beba i majka ruke
Foto: Pexel/Lily T

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, šest djevojčica i četiri dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Pet beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Gradišci i po jedna u Doboju, Foči i Bijeljini.

U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i dječak, u Gradišci dječak i djevojčica, u Doboju djevojčica i u Foči i Bijeljini po jedan dječak.

Poroda nije bilo u Zvorniku, Prijedoru, Trebinju, Nevesinju i Istočnom Sarajevu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Republika Srpska

rođene bebe

Komentari (0)

Pročitajte više

beba pelene pempas

Društvo

Srpska bogatija za 19 beba

1 d

0
beba i majka ruke

Zanimljivosti

Srce bebe bilo zaustavljeno 94 minuta, a onda se desilo čudo

2 d

0
Beba

Društvo

Srpska bogatija za 31 bebu

4 d

0
Proglašena epidemija u srpskom gradu: Zaražene i bebe

Zdravlje

Proglašena epidemija u srpskom gradu: Zaražene i bebe

1 sedm

0

Više iz rubrike

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Društvo

Zemljotres u BiH: Građani prijavili snažno podrhtavanje i neobičnu buku

1 h

0
Škola atopije Banjaluka predavanje UKC Republike Srpske

Društvo

„Škola atopije“ u Banjaluci: Edukacija roditelja ključna za liječenje dermatitisa

20 h

0
Vukosav Đorđević iz Zaječara, najstariji stanovnik Srbije, preminuo je 10. novembra u 107. godini života. Iza njega je ostalo više od jednog vijeka ispunjenog radom, iskušenjima, porodičnim trenucima i uspomenama koje su obilježile čitavu jednu epohu.

Društvo

Preminuo najstariji stanovnik Srbije: Ženio se pet puta, otkrio tajnu dugovječnosti

20 h

0
mladi ljudi zalazak sunca vesele se

Društvo

Tri znaka kojima sljedeća sedmica donosi sreću i lijepe vijesti

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima