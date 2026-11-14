Srpska bogatija za 19 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, devet djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Trinaest beba rođeno je u Banjaluci, po dvije u Doboju i Zvorniku, a po jedna u Trebinju i Nevesinju.

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i šest dječaka, u Doboju i Zvorniku po jedan dječak i po jedna djevojčica, a u Trebinju i Nevesinju po jedan dječak.

Poroda nije bilo u Prijedoru, Foči, Bijeljini, Gradišci i Istočnom Sarajevu.