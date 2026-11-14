Danas su Sveti Vrači: Molitva za zdravlje i običaji koje vjernici poštuju

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svete Kozmu i Damjana, u narodu poznate kao Sveti Vrači.

Riječ je o braći koja su, prema hrišćanskom predanju, bila ljekari i koja su svoj život posvetila pomaganju bolesnima, ne tražeći novac niti bilo kakvu naknadu za svoj rad.

Zbog svoje dobrote, milosrđa i nesebičnosti, Kozma i Damjan ostali su upamćeni kao besrebrenici i čudotvorci, a vjernici ih poštuju kao zaštitnike bolesnih i ljekarske profesije.

Ko su bili Sveti Kozma i Damjan?

Sveti Kozma i Damjan bili su rođena braća, porijeklom iz Azije. Njihov otac bio je neznabožac, dok je majka Teodotija bila hrišćanka i od malena ih je vaspitavala u hrišćanskoj vjeri.

Braća su izučila ljekarsku vještinu i pomagala ljudima liječeći njihove bolesti. Međutim, ono što ih je posebno izdvajalo bilo je to što za svoj trud nikada nisu uzimali novac.

Vjerovali su da dar koji su dobili od Boga ne treba da bude predmet trgovine, pa su liječili siromašne i bogate podjednako, ne praveći razliku među ljudima.

Zbog toga su dobili naziv besrebrenici, što znači oni koji ne primaju srebro, odnosno novac za svoje usluge.

U crkvenom predanju pominje se i da su pomagali životinjama, a njihova dobročinstva nastavljena su i nakon njihove smrti.

Običaji i vjerovanja na Svete Vrače

Sveti Kozma i Damjan jedna su od krsnih slava koje pravoslavne porodice obilježavaju u novembru.

Kao i za druge krsne slave, u domovima svečara pripremaju se slavski kolač, žito i svijeća, a praznik se obilježava molitvom i okupljanjem porodice i prijatelja.

- Molitva za zdravlje: Vjernici se obraćaju Svetim Vračima moleći se za zdravlje, oporavak bolesnih i snagu u teškim životnim trenucima.

- Zaštitnici ljekara: Lijekari i drugi zdravstveni radnici posebno poštuju ove svetitelje i smatraju ih svojim nebeskim zaštitnicima.

- Pomoć bližnjima: Praznik podsjeća na važnost humanosti, saosjećanja i nesebičnog pomaganja onima kojima je pomoć potrebna.

U narodu se Sveti Vrači poštuju kao zaštitnici zdravlja, ali je suština praznika prije svega u molitvi, vjeri i sjećanju na njihovo milosrđe.

Da li se danas posti?

Ove godine Sveti Vrači padaju u subotu, 14. novembra, i dan nije posan, pa je dozvoljena mrsna hrana.

Molitva Svetim Kozmi i Damjanu za zdravlje

Postoji posebna pravoslavna molitva Svetim besrebrenicima Kozmi i Damjanu, u kojoj se vjernici mole za zdravlje, iscjeljenje, pomoć u nevoljama i Božji blagoslov.

„K vama, sveti besrebrenici i čudotvorci Kozmo i Damjane, kao brzim pomoćnicima i toplim molitvenicima za spasenje naše, kolena preklonivši, pritičemo i, klanjajući se, usrdno vapimo: ne prezrite moljenja nas grešnih i nemoćnih.

Umolite Gospoda da nama, nedostojnim slugama Svojim, podari velika i obilna milosrđa Svoja. Izbavite nas od svake patnje i bolesti, jer ste od Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista primili izobilnu blagodat iscjeljenja.

Uslišite nas koji se molimo i svojim posredništvom izmolite kod Hrista Boga zdravlje, blagostanje, spasenje i blagoslov Božji.

Amin.“

Zanimljivosti o Svetim Vračima

- Naziv Vrači potiče od stare riječi za ljekare i iscjelitelje.

- Naziv besrebrenici označava ljude koji nisu primali novac za svoje usluge.

- Prema crkvenom predanju, pomagali su i životinjama, a ne samo ljudima.

- Njihova majka Teodotija imala je važnu ulogu u njihovom duhovnom vaspitanju.

- Njihov život i danas se navodi kao primjer nesebičnosti, humanosti i pomaganja drugima.