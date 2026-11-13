Logo

Prve pahulje: Počeo padati snijeg u nekim dijelovima BiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
13.11.2026 17:19

Komentari:

1
Prve pahulje: Počeo padati snijeg u nekim dijelovima BiH
Foto: ATV

Snijeg je počeo da pada u pojedinim dijelovima BiH. Prve pahulje večeras su zabijelile i okolinu Šipova.

Prema snimcima koje je ATV dobio, snijeg se već zadržava na parkiranim automobilima i okolnim površinama.

Zimske padavine stižu nakon zahlađenja, a vozačima se savjetuje dodatni oprez, posebno na dionicama u višim predjelima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Snijeg

Šipovo

padavine

Komentari (1)

Pročitajte više

Snijeg

Društvo

Kiša prelazi u snijeg: U ovim dijelovima BiH će se zabijeliti

3 h

0
snijeg mraz zima padavine susnježica

Društvo

Nakon kiše snijeg stiže u Srpsku: Spremite se za minuse

9 h

0
Snije na grani zima hladnoća vrijeme

Društvo

Spremite se za zahlađenje: Snježne padavine stižu prije nego što očekujemo

1 d

0
Dvije žene hodaju ulicom za vrijeme jakog vjetra i kiše. Jednoj vjetar lomi kišobran

Društvo

Najavljena nagla promjena vremena u BiH: Vjetar do 100 km/h, a potom i snijeg

2 d

0

Više iz rubrike

Snijeg

Društvo

Kiša prelazi u snijeg: U ovim dijelovima BiH će se zabijeliti

3 h

0
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Banjaluka.

Društvo

UIO do sada riješila 1.122 podnesenih zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu

5 h

0
Krava pobjegla iz klaonice i vodi se sada kao nestala

Društvo

Hercegovac pokrenuo farmu sa 17 godina: "Govorili mi da idem"

5 h

1
Sveštenik prelijeva vinom slavski hljeb.

Društvo

Koliko novca treba za posnu slavu? Evo koliko košta kompletna trpeza

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima