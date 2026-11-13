Prve pahulje: Počeo padati snijeg u nekim dijelovima BiH

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Snijeg je počeo da pada u pojedinim dijelovima BiH. Prve pahulje večeras su zabijelile i okolinu Šipova.
Prema snimcima koje je ATV dobio, snijeg se već zadržava na parkiranim automobilima i okolnim površinama.
Zimske padavine stižu nakon zahlađenja, a vozačima se savjetuje dodatni oprez, posebno na dionicama u višim predjelima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
3 h0
Društvo
9 h0
Društvo
1 d0
Društvo
2 d0
Društvo
3 h0
Društvo
5 h0
Društvo
5 h1
Društvo
6 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu