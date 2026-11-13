Prve pahulje: Počeo padati snijeg u nekim dijelovima BiH

Snijeg je počeo da pada u pojedinim dijelovima BiH. Prve pahulje večeras su zabijelile i okolinu Šipova.

Prema snimcima koje je ATV dobio, snijeg se već zadržava na parkiranim automobilima i okolnim površinama.

Zimske padavine stižu nakon zahlađenja, a vozačima se savjetuje dodatni oprez, posebno na dionicama u višim predjelima.