Kiša prelazi u snijeg: U ovim dijelovima BiH će se zabijeliti

Kiša koja danas, 13. novembra, pada u većem dijelu Bosne i Hercegovine postepeno će prelaziti u susnježicu i snijeg, a prve značajnije snježne padavine očekuju se na planinama.

Prema prognozi meteorološke stranice BHmeteo, snježna granica će se tokom večeri i noći na subotu, 14. novembra, spustiti na oko 400 do 500 metara nadmorske visine širom Bosne.

Kako navode sa stranice BHMeteo.ba, padavine se postepeno intenziviraju u većem dijelu zemlje, uz širenje oblasti obilnije kiše prema jugu. Istovremeno, sa sjevera pristiže osjetno hladniji zrak, zbog čega kiša na planinama sjeverozapadne Bosne već prelazi u snijeg.

U narednim satima snježne padavine očekuju se i na planinama u ostalim dijelovima zemlje. S daljnjim padom temperature, snijeg će se tokom večeri i noći spustiti i na niže nadmorske visine.

Prema prognozi, na područjima iznad 400 do 500 metara nadmorske visine moguće je formiranje nekoliko centimetara snježnog pokrivača. Količina snijega povećavaće se s porastom nadmorske visine.

Uz jače padavine, snijeg bi lokalno mogao stići i do nizinskih područja sjeverozapadne, centralne, sjeveroistočne i istočne Bosne, ali bez značajnijeg zadržavanja na tlu.

Gdje se snijeg ne očekuje?

U Posavini, Semberiji i nizinskim dijelovima Hercegovine snijega neće biti. U nizinama ostatka zemlje, na nadmorskim visinama ispod 400 metara, večeras je nakratko moguća susnježica ili prolazno padanje snijega, ali bez formiranja pokrivača ili uz njegovo simbolično zadržavanje.

Izuzetak su jugozapadni dijelovi Bosne i Hercegovine, gdje će snježna granica biti nešto viša, a snijeg se očekuje uglavnom na planinama.

Iz BHMetea ističu da se značajniji snježni pokrivač očekuje prvenstveno na planinama, dok će niži krajevi još morati sačekati na konkretnije snježne padavine.

Prema prognozi, vrijeme će se početi smirivati od jutarnjih sati u subotu, kada se očekuje prestanak padavina i djelimično razvedravanje.