Koliko novca treba za posnu slavu? Evo koliko košta kompletna trpeza

Analiza maloprodajnih cjenovnika pokazuje da je u odnosu na isti period prošle godine došlo do blagog rasta cijena pojedinih vrsta ribe u prosjeku od pet do 12 posto, uglavnom uzrokovanog rastom troškova transporta i uvoza.

Tako se očišćena pastrmka trenutno prodaje po cijeni od 16 KM/kg, što predstavlja blagi rast u odnosu na prošlogodišnjih 14,50 do 15 KM/kg. Svježi očišćeni šaran dostigao je cijenu od 20 KM/kg, dok kotlet ide i do 30 KM/kg, za razliku od prošle godine kada se u ovo doba mogao pronaći za 16,50 do 18 KM/kg.

Kod smrznutog programa, oslić bez glave kreće se od 8,69 KM/kg do 10 KM za pakovanje od 800 g, što je minimalno poskupljenje u odnosu na prošlu godinu kada je koštao od osam do devet KM/kg. Morski delikatesi poput brancina i orade u krupnijim komadima drže visoke cijene od 26 KM/kg do 50 KM/kg, dok je prošlogodišnji prosjek bio oko 22 do 45 KM/kg zavisno od klase.

Trgovci ističu da drastičnog „prazničnog skoka“ cijena tik pred post nije bilo u odnosu na protekle mjesece, ali da su cijene u odnosu na prošlu godinu u ukupnom prosjeku više za oko 1,50 KM do 2,50 KM po kilogramu svježe ribe.

Koliko je četvoročlanoj porodici dnevno potrebno za posnu ishranu?

Za četvoročlanu porodicu u kojoj svi članovi poste, dnevni trošak ishrane u velikoj mjeri zavisi od izbora ribe i pratećih namirnica. Ukoliko se računa normativ od oko 1,2 kg sirove ribe dnevno (odnosno oko 300 grama po osobi za glavni obrok) uz priloge poput krompira, riže, povrća i hljeba, računica izgleda ovako:

U ekonomičnoj varijanti, koja podrazumijeva zamrznuti oslić ili panirane proizvode, 1,2 kg oslića bez glave iznosi oko 11 KM. Uz priloge kao što su krompir, blitva, riža, ulje, hljeb i salata u iznosu od oko šest KM, te posni doručak i večeru (džem, posni namazi, pahuljice ili voće) za šta je potrebno još oko osam KM, ukupan dnevni trošak iznosi između 25 KM i 28 KM.

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Ukoliko se porodica odluči za standardnu varijantu sa svježom pastrmkom ili šaranom, samo za ribu je potrebno izdvojiti od 19 KM do 24 KM dnevno. Kada se tome dodaju prilozi, povrće i ulje u vrijednosti od sedam KM, te posni doručak i večera od oko 10 KM, ukupan dnevni trošak za četvoročlanu porodicu penje se na 36 KM do 41 KM.

Cijene posne trpeze za krsnu slavu za 50 gostiju

Jedno od ključnih pitanja za domaćine koji proslavljaju posnu krsnu slavu jeste koliki budžet je potrebno izdvojiti samo za pripremu ribe i glavnih posnih jela za 50 zvanica. Za normativ od 50 odraslih gostiju računa se potreba za oko 18 do 20 kilograma gotove pržene ili pečene ribe, što u sirovom stanju zbog gubitka pri obradi i pečenju iznosi oko 25 kilograma sirove očišćene ribe.

U opciji sa svježom pastrmkom, za 25 kilograma ribe po cijeni od 16 KM potrebno je izdvojiti 400 KM. Uz trošak ulja, brašna, začina i usluge prženja od oko 45 KM, ukupna računica za pastrmku iznosi oko 445 KM. Ukoliko se domaćini odluče za svježi šaran, 25 kilograma očišćene ribe po cijeni od 20 KM košta oko 500 KM, pa sa pripremom ukupan trošak dostiže oko 545 KM. Povoljnija, kombinovana varijanta koja uključuje pola pastrmke i pola oslića, sa pripremom iznosi oko 365 KM.

Kada se na trošak ribe dodaju posne salate poput krompir salate i prebranca, posna čorba, slavski kolač, žito i posni sitni kolači, ukupan trošak posne slavske trpeze za 50 gostiju kreće se u rasponu od 750 KM do 1.000 KM, u zavisnosti od toga da li se hrana priprema u domaćoj radinosti ili se dio naručuje gotov, piše Alo.ba.