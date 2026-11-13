Nakon kiše snijeg stiže u Srpsku: Spremite se za minuse

U Republici Srpskoj i FBiH kiša će, poslije toplog i vjetrovitog jutra, zahvatiti većinu predjela uz pad temperature.

Najviše suvog vremena uz sunčane periode biće na istoku, gdje će biti i najtoplije.

Već tokom jutra oblačnost i hladniji vazduh zahvataju krajnji sjeverozapad donoseći jače padavine uz jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Tokom dana kiša će zahvatiti većinu predjela uz dalji pad temperature.

Uz jače zahlađenje kiša će prijeći u susnežicu i snijeg u brdsko planinskim predjelima u Krajini, a do večeri i na istoku uz formiranje manjeg snježnog pokrivača.

U Hercegovini se uveče i naredne noći očekuju obilnije padavine.

Vjetar će biti umjeren do jak južni, povremeno uz olujne udare. Već tokom jutra na sjeverozapadu, a zatim i u ostalim predjelima vjetar okreće na sjeverni i sjeverozapadni uz jake udare. U narednoj noći u Hercegovini jaka bura.

Maksimalna temperatura vazduha očekuje se u prvom dijelu dana i biće od 16 na zapadu i jugu do 24 stepena a istoku, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana zahlađenje pa će minimalna temperatura vazduha biti uveče iznositi od jedan stepen na zapadu do osam na sjeveroistoku, na jugu do 15, a u višim predelima na zapadu od minus dva stepena.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u većem dijelu Republike Srpske i FBiH jutros umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica šest, Čemerno 10, Gacko 13, Kalinovik, Han Pijesak i Ribnik 14, Drvar, Kneževo, Novi Grad i Drinić 15, Foča, Sokolac, Srbac, Prijedor i Doboj 16, Sarajevo, Zenica, Bileća, Mrkonjić Grad, Srebrenica i Zvornik 18, Trebinje, Šipovo i Banjaluka 19, Bijeljina, Mostar i Tuzla 20, te Višegrad 22 stepena Celzijusova.