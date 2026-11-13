Jedan od najtužnijih dana u kalendaru: Ovu molitvu danas svi moraju izgovoriti!

Za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike danas je jedan od najtužnijih praznika. Na današnji dan oni se sjećaju života i velikog stradanja Svetog apostola Stahija, Amplija, Urvana i drugih.

Prema predanju u koje vjeruju svi hrišćani, osim dvanaest velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola koji će propovijedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo.

Neki od tih „malih apostola“ bili su i Sveti apostoli Stahije, Amplije i Urvan.

Sveti Stahije je bio prvi episkop Vizanta. Živio je i propovijedao u 1. vijeku i bio je pomoćnik Svetom Andreju Prvozvanom. Vjeruje se da je mnoge neznabošce preobratio u hrišćanstvo, da je važio za dobrog i pravednog čovjeka te da je bio veliki besjednik. Poslije šesnaest godina episkopovanja mirno je upokojen 54. godine, a posebno se slavi u Rumuniji i Rusiji.

Sveti Amplije i Urvan takođe su bili saradnici Svetog Andreja i od njega su postavljeni za episkope Amplije u Lidi (Diospolju Judejskom), a Urvan u Makedoniji. Poznati po tome što su uništavali idole i propovijedali hrišćanstvo, na sebe su navukli gnjev mnogobožaca koji su ih obojicu ubili.

Stradanje svetih apostola i narodno vjerovanje

Hrišćanski vjernici danas se sjećaju i drugih apostola iz sedamdesetorice koji su postradali u slavu Isusa Hrista. Sveti Narkis je bio episkop u Atini i zbog vjere je mučen i ubijen. Sveti Apelije je bio episkop u Irakliji Trakijskoj te je nakon dugog i bogougodnog života umro u dubokoj starosti, dok je Sveti Aristovul, brat apostola Varnave, propovijedao vjeru Hristovu u Britaniji i tamo mirno skončao.

Svi ovi svetitelji primjeri su iskrene i duboke ljubavi prema Bogu. Prema narodnom vjerovanju, svima koji su danas iskreni u molitvi, pomoć će brzo doći.

Molitva koju danas treba izgovoriti

Vjeruje se da svi koji se danas nađu u nevolji treba da se obrate ovim apostolima sljedećim riječima:

„Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grijehova podari dušama našim.“

(Kurir)