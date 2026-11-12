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U akciji dobrovoljnog davanja krvi na Palama prikupljeno 35 doza

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АТВ редакција
12.11.2026 22:52

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U današnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi na Palama prikupljeno je 35 doza dragocjene tečnosti.
Foto: Srna

U današnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi na Palama prikupljeno je 35 doza dragocjene tečnosti.

Akciju je organizovao Crveni krst Republike Srpske u saradnji sa Unijom studenata Republike Srpske, Studentskim parlamentom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Omladinskim studentskim parlamentom Studentskog centra Pale.

Koordinator za zdravstvenu djelatnost u Crvenom krstu Republike Srpske Miljan Klačar rekao je da su se akciji odazvala 53 dobrovoljna davaoca, od kojih je 35 uspješno dalo krv.

On je istakao da je jedna od osnovnih uloga Crvenog krsta organizovanje i promocija dobrovoljnog davalaštva krvi, te da je današnja akcija nastavak uspješne saradnje sa predstavnicima studentskih organizacija i Unijom studenata Republike Srpske.

"Zadovoljni smo odzivom i rezultatima današnje akcije, posebno imajući u vidu značaj uključivanja mladih u aktivnosti dobrovoljnog davalaštva krvi. Crveni krst Republike Srpske nastoji da, u saradnji sa svojim organizacijama i partnerima, uvijek odgovori na potrebe transfuzijskih službi i pruži doprinos obezbjeđivanju dovoljnih zaliha krvi i krvnih komponenti", izjavio je Klačar novinarima, prenosi Srna.

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Klačar ja napomenuo da Crveni krst ima izuzetno dobru saradnju sa transfuzijskim službama u Republici Srpskoj, a upravo zajedničkim djelovanjem i kontinuiranim organizovanjem ovakvih akcija doprinosi stabilnosti zaliha i dostupnosti krvi onima kojima je najpotrebnija.

Šef Službe za transfuziju krvi Kasindo Jelena Stojanović Lukić zahvalila je svima koji su učestvovali u akciji i što misle na svoje sugrađane, te ukazala da je potrošnja krvi u prethodnom periodu bila velika i da postoji potreba za trombocitima nulte krvne grupe.

Ona je navela da je ova akcija omogućila da popune rezerve krvi, te pozvala sve koji su u mogućnosti da daruju krv, što mogu učiniti radnim danom u njihovoj službi ili se odazvati ovakvim akcijama.

Član Omladinskog studentskog parlamenta Studentskog centra Pale Đorđe Konjokrad zahvalio je svim studentima koji su došli i pokazali solidarnost na djelu.

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Crveni krst

Crveni krst Republike Srpske

Akcija dobrovoljnog davanja krvi

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