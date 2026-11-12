Škola u BiH uvodi uniforme, direktor otkrio cijenu kompleta

Učenici Osnovne škole "Cazin I" od decembra ili najkasnije od drugog polugodišta nosiće školske uniforme, a cijena jednog kompleta iznosi 66 KM.

Potvrdio je to u razgovoru za "Nezavisne novine" Emir Šarić, direktor ove škole, ističući da on lično, kao i kolektiv škole, smatraju da je ova mjera pozitivna.

"Sva djeca će biti ravnopravna. Neće biti kategorizacije djece ko šta nosi. Druga stvar, želimo da ova škola ima napredak, odnosno da ide naprijed, da gledamo proevropski, i uvođenje samih uniformi daje nam ozbiljnost, daje nam pozitivan pravac ka tom putu. Sve to radimo u suradnji sa roditeljima koji su 105 odsto za to i smatramo da je to nešto što bi svaka škola koja hoće da ima ozbiljan pristup i odgoju i obrazovanju i nastavnom procesu trebalo da uvede", kaže Šarić za "Nezavisne novine".

Inače, prema odluci škole, uniforme će nositi svi učenici od prvog do devetog razreda.

Kako su istakli u svojoj objavi, one će biti prilagođene uzrastu učenika, pa će tako učenici od prvog do petog razreda nositi jednu vrstu uniforme, a učenici od šestog do devetog drugu vrstu uniforme.

"O detaljima vezanim za izgled uniformi, njihovu nabavku i početak primjene učenici i roditelji biće blagovremeno obaviješteni", navedeno je u objavi na Fejsbuk stranici.

Kada učenici počinju nositi uniforme i koliko koštaju?

Uniforme koje će učenici nositi, kako nam je rekao direktor, plaćaće roditelji.

"Obezbijedili smo nekoliko kompleta za djecu koja su teškog imovinskog stanja, oni će dobiti besplatno. Mi se trudimo da to krene od decembra, a ako ne - onda od drugog polugodišta sigurno", ističe on.

Mogu li školske uniforme smanjiti socijalne razlike među djecom?

Maja Savanović Zorić, psiholog i sistemski porodični psihoterapeut, u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da je uvođenje uniformi pozitivan korak, posebno u vremenu kada su djeca izložena socijalnom poređenju.

"Odjeća često postaje način dokazivanja pripadnosti određenoj grupi, a kod neke djece se može razviti i osjećaj niže vrijednosti i isključenosti zbog potrebe da se takmiče s vršnjacima. Uvođenje školskih uniformi može doprinijeti i smanjenju vidljivih socijalnih razlika i jačanju osjećaja pripadnosti i zajedništva, ali i usmjeravanju pažnje na ono što je zaista važno u školi kao što su učenje, odnosi i razvoj djece", ističe ona.

Međutim, kako dodaje, ne misli da će uniforme same po sebi spriječiti vršnjačko nasilje, niti ukloniti sve oblike nejednakosti.

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"Važno je da ne postane način gušenja individualnosti jer to je ono što može biti izazov", kaže Savanović Zorićeva za "Nezavisne novine".

Ona dodaje da ipak postoji više prednosti nego nedostataka, te je potrebno u sve uključiti i djecu i roditelje.

Zašto sociolog smatra da uniforme neće riješiti problem nejednakosti?

Vladimir Vasić, sociolog, u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da činjenica koja ide u prilog uvođenju uniformi jeste sve češće ekonomsko nasilje, gdje djeca uviđaju ko nosi original, a ko ne. Kako navodi, statusni simbol upravo nameću roditelji.

Međutim, on smatra da uvođenje uniformi u škole neće napraviti nikakvo pomirenje klasnih razlika u društvu, jer će djeca privremeno biti jednaka, i da to sve nestaje kad izađu iz škole.

"Kada su u pitanju djeca i vaspitno-obrazovni sistem, odluke se ne mogu donositi bez konsultacije sa krajnjim korisnicima, odnosno djecom. Za takvu stvar ne mogu da se donose odluke na mikroplanu, na nivou škole, na nivou pojedinačnih obrazovnih ustanova, već da za tako ozbiljnu stvar treba da postoji opšti društveni konsenzus", objašnjava on.

Kako dodaje, odluke moraju da donose ljudi iz struke.

"Naravno, u sve to moramo uključiti djecu, da li to oni žele ili ne žele, odnosno da im objasnimo zašto to radimo, kakve su posljedice i šta želimo time postići. Uvoditi takve radikalne promjene u sistem obrazovanja na nivou estetskih izmjena mislim da nije dobro", ističe Vasić za "Nezavisne novine".

Dva odjeljenja u Banjaluci nose uniforme

Dva odjeljenja Osnovne škole "Borisav Stanković" u Banjaluci preuzela školske uniforme, rekla je ranije Milada Šukalo, projekt menadžer Banjaluke, navodeći da su interesovanje pokazali i roditelji učenika iz nekoliko drugih odjeljenja.

"Pozivamo sve roditelje koji se dogovore unutar svog odjeljenja i žele da njihova djeca nose školske uniforme da nam se obrate. Grad će obezbijediti uniforme za svu djecu iz odjeljenja koja se prijave", rekla je Šukalo.

Kako je navela, svako dijete uključeno u projekat dobilo je dva ljetna i dva zimska kompleta uniforme.