Miličević poručio Blanuši: "Ostavka, profesore"

Bivši predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Milan Miličević oglasio se na društvenim mrežama poručivši aktuelnom predsjedniku Branku Blanuši da podnese ostavku.

On je zatražio hitno održavanje sjednice Glavnog odbora, raspisivanje unutarstranačkih izbora i sazivanje skupštine stranke.

Miličević je naveo da se dugo suzdržavao od komentarisanja dešavanja u SDS-u, jer nije želio dodatno produbljivati, kako je ocijenio, ionako teško stanje u stranci.

"Dugo se suzdržavam komentarisati stanje u SDS-u i odluke i saopštenja koja donosi profesor u ulozi prvog čovjeka stranke", naveo je Miličević.

Dodao je da svakodnevno razgovara sa članovima stranke koji su zabrinuti za njenu budućnost i pitaju se ima li spasa za SDS i vrijedi li se dalje boriti.

"Profesore, izbacili ste gradonačelnika Bijeljine i člana Predsjedništva SDS iz stranke, a danas ste 'dekoptovali' nekoliko članova Glavnog odbora stranke. Profesore, znate li da ovaj pojam (dekoptacija) ne postoji u aktuelnoj praksi, ne postoji u srpskom jeziku, a ne postoji ni u Statutu SDS-a?!", upitao je Miličević.

Dodao je da imena "dekoptovanih" nisu bitna.

"Bitno je da su ovo članovi Glavnog odbora koje sam, u skladu sa statutom stranke, shvatio kao tadašnjeg predsjednika SDS-a", rekao je Miličević.

On je istakao da aktuelno rukovodstvo ne nudi jasne političke poruke ni viziju budućeg djelovanja SDS-a kao alternative postojećoj vlasti.

"Ne čuje ni članstvo SDS-a, ni javnost od tebe profesore nikakve suvisle političke poruke, a pogotovo ne neku viziju budućeg djelovanja SDS-a kao alternative postojećem režimu", naveo je on.

Dodao je da Blanuša krivce za izborni poraz traži u drugima, umjesto da preispita sopstvenu odgovornost.

Miličević je, kao izlaz iz krize u stranci, naveo ostavku aktuelnog predsjednika SDS-a.

"Moralni čin i šansa za spas stranke bi bila tvoja ostavka profesore. Izgleda da je i tebi i još nekima jedino važna lična pozicija, a ne budućnost SDS-a. Ali za lično pozicioniranje važno je pobijediti na izborima, a to znači dobiti podršku birača koji ti vjeruju, koji u tebi vide nadu da donosiš promjene. Ta osoba mora imati znanje, energiju, volju, harizmu, upornost, strpljivost, posećenost, dostojanstvo, iskrenost", poručio je Miličević.

On je dodao da ovo sve govori iz najbolje namjere, kao član i nekadašnji predsjednik SDS-a.

"Crveno dugme za uzbunu je odavno pritisnuto! Ostavka profesore, hitna sjednica Glavnog odbora ne samo radi kandidovanja delegata u Dom naroda (gdje se vjerovatno vidiš) nego radi raspisivanja unutarstranačkih izbora i sazivanje skupštine stranke za spas SDS-a. U protivnom neće više biti nikoga koga ćeš moći isključiti niti koga ćeš moći dekoptirati", zaključio je Miličević.